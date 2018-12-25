ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

新人歌手：領養代替購買　揪林亭翰當志工幫寵物洗澡！

▲▼林亭翰,周書彥。（圖／青田音樂提供）

▲林亭翰帶師弟周書彥一同做公益。（圖／青田音樂提供）

記者關韶文／台北報導

新人歌手周書彥發行首張同名創作專輯，今年才25歲台大畢業的他拜林隆璇為師，帶著自己創作的七首歌曲跨入歌壇。喜歡從生活當中汲取靈感，因此這張專輯收錄的半數不是情歌，其中新歌《流浪到哪去》是從自身養貓狗的經驗出發，希望藉著音樂創作號召大家關懷流浪動物、以領養代替購買。

在MV中周書彥以流暢的鋼琴彈唱娓娓道來對流浪動物的愛，此外更集結了許多愛貓愛狗的親友與自己毛小孩的重物影片所製作完成，其中包括周書彥的老師潘越雲與愛貓的自拍、師兄林亭翰與自己領養的流浪狗寵物｢德德」合影都出現在MV當中。

▲▼林亭翰,周書彥。（圖／青田音樂提供）

▲▼林亭翰、周書彥熱愛小動物。（圖／青田音樂提供）

▲▼林亭翰,周書彥。（圖／青田音樂提供）

身為師兄的林亭翰由於也是愛毛小孩一族，目前有領養一隻流浪犬｢德德」的他，對於周書彥的這首很有共鳴，在日前在大河岸演唱會上跟周書彥一起合唱這首歌時，還忍不住淚灑舞台；林亭翰表示，｢主要是因為書彥的文字跟旋律很感動人，加上因為我自己在四年前在路上撿到德德，原本沒有養寵物的我邊養邊學經驗，也開始接觸及關注流浪動物議題。這些流浪動物不會因為被棄養就憎恨人類，如果大家願意把牠們帶回家，牠們一定也會竭盡所能地回報，這是讓我很感動的地方，也希望透過書彥這首歌，呼籲大家能堅持領養代替購買！」

事實上，因為收養了德德之後，林亭翰從一年多前就開始定期去一些關懷流浪動物的講座活動，也會定期捐一些糧食物資去流浪動物之家探望貓貓狗狗，或是去當志工去幫牠們洗澡、陪牠們玩，每個月大概平均花一萬塊左右買貓狗糧食、零食捐獻出去的林亭翰表示：｢其實能力有限，但就是希望能盡一份力量，幫助到多一點流浪動物，不要讓牠們挨餓受凍。」

林俊傑見19歲女參賽者　衝動忍不住：我想認識妳

推薦閱讀

田馥甄在五月天場唱《小幸運》　超幽默「公投題目」笑翻！

五月天阿信「一句話平安夜撩妹」　2.5萬粉絲融化了❤️

超狂組合！五月天阿信：嘿嘿～見鬼啦　下秒歡迎「吳宗憲」

蔡健雅第二波MV比首波先曝光！　歌后「自信答案」帥炸

最暖冬至！五月天台中「10天10夜」　首唱2.5萬人塞爆！

青峰寫「法式色情歌曲」　蔡健雅邊自摸邊唱：自己爽！

決心剷除黃牛票！　5000人贊成提案「學日本重罰」

蕭敬騰被「一個問題」惹怒！　錄影空檔突然咆哮

羅宏正離開SpeXial隻身開唱！　彩排「腦袋閃白」立刻忘詞

吳宗憲自虧在「五月天面前是諧星」　因《玩很大》受傷！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

王彩樺一人站在安迪告別式門口　結束躲角落「大哭到臉腫」

滴妹「史上最大尺度」！　摘下眼鏡激美「上空畫面」20萬人全看光

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按…「居家素顏」3000人看光

應采兒現身嬰兒用品店！　「全身照」曝光…網一看：肚子好大了

企鵝妹真的錄取上台大！　亮出學生證大頭貼「中文名字」曝光

快訊／印尼樂團主唱「老婆確定身亡」！　心痛撫摸遺體：回家了

果凍姐姐被求婚成功了！　大飛紐約布魯克林大橋旁下跪

楊冪離一場婚「45億飛了」！　藏568天…前公公曝「第三者介入」真相

韓男假掰搭訕：最欣賞畫家是誰？　Sandy反問1句「讓他當場出糗」

蔡康永罕見動怒！　11年經紀人趕到場...犯錯同事躲旁邊哭

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

林亭翰, 周書彥

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 趙薇爆躲查稅風波「入籍新加坡」　親上火線回應了！
  2. 徐乃麟因韓國瑜隔20年去高雄「湊熱鬧」：看愛情產業鏈
  3. 河正宇被爆「跟善美要電話」　高EQ回：我也喜歡TWICE
  4. 鰲拜私下超狂副業曝光！「國家認證國畫大師」　一幅畫要價700萬
  5. 邊喝酒邊哺乳？　網友灌爆超模IG：想害死寶寶嗎
  6. 新人歌手：領養代替購買　揪林亭翰當志工幫寵物洗澡！
  7. 劉品言為戲陪酒「內心崩潰」　年過30歲只求真愛
  8. 網友私訊：幹嘛不承認整型！　韓瑜怒了…「7字」霸氣回嗆
  9. 江俊翰回來《大時代》了！消失3個月重生...網蓋千樓推爆
  10. EXO快閃台灣4天！真人秀90秒預告　曝光雞蛋肌真實素顏

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366