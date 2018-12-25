新人歌手：領養代替購買　揪林亭翰當志工幫寵物洗澡！

▲林亭翰帶師弟周書彥一同做公益。（圖／青田音樂提供）

記者關韶文／台北報導

新人歌手周書彥發行首張同名創作專輯，今年才25歲台大畢業的他拜林隆璇為師，帶著自己創作的七首歌曲跨入歌壇。喜歡從生活當中汲取靈感，因此這張專輯收錄的半數不是情歌，其中新歌《流浪到哪去》是從自身養貓狗的經驗出發，希望藉著音樂創作號召大家關懷流浪動物、以領養代替購買。

在MV中周書彥以流暢的鋼琴彈唱娓娓道來對流浪動物的愛，此外更集結了許多愛貓愛狗的親友與自己毛小孩的重物影片所製作完成，其中包括周書彥的老師潘越雲與愛貓的自拍、師兄林亭翰與自己領養的流浪狗寵物｢德德」合影都出現在MV當中。

▲▼林亭翰、周書彥熱愛小動物。（圖／青田音樂提供）

身為師兄的林亭翰由於也是愛毛小孩一族，目前有領養一隻流浪犬｢德德」的他，對於周書彥的這首很有共鳴，在日前在大河岸演唱會上跟周書彥一起合唱這首歌時，還忍不住淚灑舞台；林亭翰表示，｢主要是因為書彥的文字跟旋律很感動人，加上因為我自己在四年前在路上撿到德德，原本沒有養寵物的我邊養邊學經驗，也開始接觸及關注流浪動物議題。這些流浪動物不會因為被棄養就憎恨人類，如果大家願意把牠們帶回家，牠們一定也會竭盡所能地回報，這是讓我很感動的地方，也希望透過書彥這首歌，呼籲大家能堅持領養代替購買！」

事實上，因為收養了德德之後，林亭翰從一年多前就開始定期去一些關懷流浪動物的講座活動，也會定期捐一些糧食物資去流浪動物之家探望貓貓狗狗，或是去當志工去幫牠們洗澡、陪牠們玩，每個月大概平均花一萬塊左右買貓狗糧食、零食捐獻出去的林亭翰表示：｢其實能力有限，但就是希望能盡一份力量，幫助到多一點流浪動物，不要讓牠們挨餓受凍。」