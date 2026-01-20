JKF女郎蕭蕭「我愛當支配者」　享受「調教女王」渾圓屁股蛋全露

記者葉文正／台北報導

亞洲男性娛樂第一品牌JKF一月號封面人物請到「日系反差萌女孩」蕭蕭，穿上性感皮衣化身「調教女王」。蕭蕭大方露出渾圓屁股蛋，直呼這次的主題「調教」非常符合自己的性格。

▲蕭蕭坦言：「雖然我的臉蛋會讓大家覺得我是被支配者，但其實之前就有拍過御姐相關的作品，也滿享受擔任支配者的角色 。（圖／JKF）

可愛的蕭蕭外型看似天然無害，內在卻有著截然不同的反差。她說：「其實大家都會覺得我長得很乖巧、甜美，但我的真實個性是很桀驁不馴的人，而且目標明確、邏輯清晰，不少認識我以後的人，都會覺得我的形象與性格反差很大，所以才有此名。」

▲蕭蕭喜歡當支配者。（圖／JKF）

她因此獲得「日系反差萌」美名，這次看到拍攝主題「調教」有些訝異，但正好「調教女王」更符合她的性格，蕭蕭坦言：「雖然我的臉蛋會讓大家覺得我是被支配者，但其實之前就有拍過御姐相關的作品了，而且後來也滿享受擔任支配者的角色。」蕭蕭特地分享她先前聽過的一句話：「其實M才是整場遊戲的真正支配者，他們的允許，其實就是一種命令方式。」

▲蕭蕭獲得「日系反差萌」美名。（圖／JKF）

蕭蕭深知外表是她的另類武器，首次登上雜誌封面，她充滿自信，沈著地表示：「對於擔任封面女郎其實是一種努力後的成果，我在加入JKF後，便付出了很多心力與時間配合拍攝作品，所以會覺得這是我理應所獲得的獎勵。」

說到從大學時期就加入JKF，蕭蕭透露其實她的野心比別人想像得更大，一旦做好準備便會主動出擊，而早在加入JKF前，蕭蕭便懂得經營自己，如今她得為自己努力，和JKF大家族一起「雙向奔赴」。



「我是那種有挑戰出現在我面前，便會勇敢接住的人。所以在JKF裡，想要擁有更多工作或曝光機會的話，就要先努力做出一番成績，才更有機會被看見。」蕭蕭說，接下來她準備把目光放到國際舞臺上，「以實力來提升品牌的價值，讓粉絲們知曉漂亮與聰明絕對是可以兼具的，這就是我拚命努力的目標。」



雖然等了3年才登上JKF封面，蕭蕭堅定地表示：「去年也是我第三次參加百大女郎的票選，而每一年的名次都是持續上漲中，這也代表我的努力有被粉絲們看見，讓我更有動力再往前進！」



蕭蕭感謝粉絲支持，特地透過訪談告白：「我希望陪伴大家很久，以任何形式的。」她相信自己的真誠、親切比身體部位更有魅力，要給粉絲高品質的陪伴，直說這是愛與在乎的最好證明，而時間則是最好的印證。