周潤發太暖！「每天接84歲的他出門運動」風雨不改…陪7旬藝人跑馬

70歲香港影帝周潤發（發哥）參加香港年度盛事「渣打馬拉松2026」，今年挑戰10公里賽。其實他過去兩年都挑戰半馬，這次報名10公里賽，完賽時間2小時23秒，被港媒形容超慢速完賽，原來他這次帶著多位年過7旬的資深藝人跑步，志在參加，知名美術指導文念中昨日（19）發文透露影帝的暖舉。

▲周潤發今年報名渣打馬拉松10公里賽事，帶著多位年過7旬的資深藝人一起跑馬。（圖／翻攝自IG／文念中）

發哥親當司機接送！陪84歲盧海鵬運動

文念中透露，「發哥」周潤發前兩年得知84歲的「鵬哥」盧海鵬身體欠佳，為了鼓勵鵬哥多運動，每天早上親自開車去盧家接出門運動，再帶鵬哥去吃早餐，吃完再開車送回家，「除了颱風天，基本上風雨不改，差不多有一年多」。在發哥的愛心督促下，原本用拐杖行走都感到吃力的盧海鵬，現在已經能每日不用拐杖慢走一小時，體力明顯改善。

「肥貓」鄭則仕健康瘦

除了盧海鵬，現年74歲、過去身材一向圓潤的「肥貓」鄭則仕，近年也被發現身形變得消瘦。對此文念中透露，鄭則仕是周潤發的「跑友」，原因是去年初兩人拜年飲茶時，他表達想改善身體的想法，周潤發隨即熱情鼓勵他加入跑步行列。令人驚訝的是，鄭則仕練跑不到一年，日前現身渣打馬拉松2026的10公里賽事，且一起完賽。鄭則仕坦言，當自己跨過終點線那一刻，「連自己都不敢相信」。除了鄭則仕，還有76歲的鮑起靜、79歲的劉江等人也參加10公里馬拉松，眾人完賽受訪時都滿面笑容。

▲鄭則仕在周潤發指導下練習跑步身材變瘦，如今10K馬拉松完賽。（圖／翻攝自IG／文念中）

發記熱血跑步團

周潤發的「發記跑步圈」不分幕前幕後，除了資深藝人，他也積極找尋昔日在TVB電視台工作過的助導、PA（製作助理）、還有老同學參與。目前成員包括鮑起靜、方平、劉江等資深影人，眾人每天早上健行登山、談笑聊天，氣氛融洽。他大讚鮑起靜（鮑姐）跑步時表情充滿少女感、非常可愛，也藉此呼籲大眾別再以年紀大為藉口而不動，「這群前輩全都超過70歲，他們做得到，大家也沒理由拒絕健康。」