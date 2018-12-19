爸爸反對她唱歌⋯11年後出現了！　李千那「淚灑記者會」

記者關韶文／台北報導

歌手李千那等了11年發行首張全台語專輯《查某囡仔》，18日晚上盛大舉辦新歌聽歌會，並邀請金鐘獎最佳主持人黃子佼主持、天后推手製作人陳子鴻到場，尤其這是陳子鴻自江蕙之後唯一首肯擔綱全專輯製作人的作品，而李爸爸也特別到場支持，讓李千那淚灑聽歌會現場。

聽歌會上，當聽完《查某囡仔》時，經紀公司也送給努力打拼的李千那一份驚喜彩蛋，邀集了謝盈萱、黃韻玲、陶晶瑩、徐譽庭、李烈等五位在影歌視三棲都舉足輕重的「查某囡仔」錄製VCR，談到「若遍體鱗傷的時候，什麼是你重新振作的力量？」尤其大家不約而同的講到「家人」是療傷振作的最重要力量，這個感性的議題，也讓千那看完忍不住噴淚。

▲▼李千那淚灑記者會。（圖／樂是達提供）





她提及今天到場的爸爸，忍不住爆淚說：「我很喜歡跟他吵架，從小我很堅持要唱歌，但他反對到大，但是到了長大之後，我知道他害怕我受傷、吃苦，我一定會做出一番好成績給他看，我一直希望他相信，但他永遠不相信我，我很謝謝我爸一路的反對我，他成為我前進的動力，他愈是反對愈讓我想要成功給他看，我對他是又愛又恨，但最終，我心中的貴人，這一輩子走來其實最感謝的人是我爸。」主持人黃子佼也幫忙千那轉換心情，打趣對李爸爸說：「爸爸現在可以放心了啦，老闆對千那很好，花很多錢，還是你要改投資我？」一席幽默話語，逗得現場哄堂大笑。





▲▼李千那發行首張台語專輯。（圖／樂是達提供）

傾全力投入全新專輯，聽歌會最後壓軸，黃子佼也邀請李千那爸爸分享聽完女兒專輯新歌的心情，李爸爸表示，千那很久前就曾跟他說要出一張全台語專輯，而且是陳子鴻擔任製作，當時他心想怎麼可能，原來當時李千那在《星光大道》參賽無法晉級時，陳子鴻對她說：「千那，你的武器是台語歌，怎麼會唱國語歌呢？」

當時他就心想原來陳子鴻有在關注自己的女兒，沒想到此話一出，也被黃子佼笑虧：「沒想到李爸爸記仇記這麼久，11年前的陳年往事都記住。」也讓聽歌會現場笑翻天，但李爸爸不忘強調 :「所以我覺得這次千那很有福報，有這麼多人幫她寫歌寫詞，還有這麼頂級的製作人幫他操刀，她一定要好好唱！」也為這場充滿歡樂又溫馨聽歌會，畫下完美的句點。