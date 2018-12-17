蘇有朋、趙薇都瘋了！搶和「神級國際巨星」合照嗨爆

記者林映妤／台北報導

五阿哥和小燕子再度合體啦！蘇有朋、趙薇16日出席國際電影節擔任頒獎嘉賓，後台和好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）相見歡，看到影迷心中永遠的傑克船長，2人興奮上前合照，照片上傳IG後更引起網友討論！

▲蘇有朋將照片po上IG引起討論。（圖／明悅提供）

蘇有朋透露，強尼戴普本人非常和善、紳士，覺得能與這位國際巨星在盛會相遇很榮幸；趙薇則說本人比電視上還帥！3人對談時，蘇有朋一邊充當翻譯，強尼戴普聽完也害羞直說謝謝，讓人覺得這位國際巨星完全不大牌，還很可愛。

▲▼蘇有朋、趙薇參加國際電影節與強尼戴普合影十分興奮。（圖／明悅提供）

蘇有朋近日積極籌備新電影前置作業，他執導的前兩部電影票房成績不俗，也讓晉升「億萬導演」地位。目前第3部作品是蘇有朋非常喜歡的故事，他與編劇共同討論將故事衍生成電影劇本，甚至還親自去做了很多田野調查，「這一部會是自己非常喜歡，也是很想要讓大家多認識蘇有朋的一部電影作品！」

電影節上，五阿哥和小燕子再度展現好感情，蘇有朋受訪時說到新電影，趙薇還突然調皮插話：「導演，能給我個角色演嗎？」無時無刻都在互逗，好交情一覽無遺。

▲蘇有朋、趙薇展現好交情。（圖／明悅提供）

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