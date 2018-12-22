容嘉認「嫩臉這部位」變了！　23年「對比照」網看傻：我的天啊

記者潘慧中／綜合報導

容嘉外貌甜美凍齡，絲毫看不出來已經35歲，她22日在社群網站PO出小學六年級的萌照，對比23年後的自己，她大方自嘲髮際線真的後退了，網友也全看傻眼：「我的天啊！根本從小美到大！」

▲容嘉看不出來已經35歲。（圖／翻攝自Instagram／chiagochia）



照片中，可以看到容嘉小時候就長得十分標緻，水汪大眼和甜美笑容儼然是小美女，把及腰長髮綁成公主頭、微微紮著雙馬尾，身穿紅色印花和服、拿著小扇子，散發古典氣質。

▲容嘉小學六年級超萌。（圖／翻攝自Instagram／chiagochia）



意外翻出這張舊照，容嘉透露當時之所以會拍這張沙龍照，是因為升上國中會有髮禁，趁著剪髮前拍照留念，「但我好美喔哈哈哈哈哈哈哈！」話峰一轉，她不改搞笑個性說，如果當時有Instagram的話，媽媽幫她上傳照片應該會接到不少工作，「真的很好意思。」

▲對比之下，容嘉自嘲髮繼線真的後退了。（圖／翻攝自Instagram／chiagochia）



事實上，髮際線過高是不少女生的煩惱，楊冪在《三生三世十里桃花》中的驚人髮際線，當時一度引起討論，她甚至曾在意得嚷嚷說要去植髮。《致我們單純的小美好》的沈月日前PO出新髮型照時，徹底露出的髮際線被部分網友笑虧：「一直上揚的髮際線」，見眾人猛勸「還是留瀏海吧」，她則自信地回：「實話告訴你吧，髮型老師給我燙頭的時候說我頭髮太多了都給他燙累了。」

▲▼楊冪和沈月都曾被笑虧髮際線過高。（圖／翻攝自微博／娛樂天天看、沈月）



容嘉IG全文：

最近在找照片

看到小六因爲要上國中得把頭髮剪掉而去拍照留念的沙龍照(髮禁的時代，遠目⋯）

但我好美喔

哈哈哈哈哈哈哈

如果當時媽媽幫我開IG（哪來的IG)應該可以接到很多工作吧

（真的很好意思）

然後我髮線真的後退了

哈哈哈哈哈