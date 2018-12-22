聖誕交換禮物苦主是他！　睡一半「藍芽喇叭爆炸」還要賠8千

記者潘慧中／綜合報導

聖誕節進入最後倒數，不少人和朋友「交換禮物」享受佳節氣氛，挑禮固然重要，禮物本身的品質也不能忽視，嘻小瓜（謝文傑）透露去年交換到藍芽喇叭的禮物，卻在近日突然爆炸，「我被爆炸聲驚醒起來滅火！」親身經歷嚇壞一票粉絲。

▲▼嘻小瓜曾收到藍芽喇叭的禮物。（圖／翻攝自Instagram／kuakua_0629）



嘻小瓜最近飛往菲律賓度假，並隨身攜帶藍芽喇叭，睡前放在枕頭旁充電，怎料這個用不到1年的東西突然爆炸，嚇得連忙起身滅火，若不是有爆炸聲響，他表示後果真的不敢想像，「嚇死我了！第一次遇到這樣的狀況。」

▲嘻小瓜睡到一半，喇叭突然爆炸。（圖／翻攝自Instagram／kuakua_0629）



更窘的是，嘻小瓜還得賠償飯店1萬5千元比索（約8千元新台幣），讓他覺得好無奈，提醒網友要小心使用類似的產品，「希望下次不會再發生。」他在影片中進一步透露，不只電線被燒黑，電池著火掉到地上，地毯還出現一塊塊被燒黑的情形，「太誇張了啦！」

▲嘻小瓜最後還要賠飯店8千元新台幣。（圖／翻攝自Instagram／kuakua_0629）



嘻小瓜IG全文：

嚇死我太可怕了！這個藍芽喇叭就在我睡覺的時候爆炸!!!我被爆炸聲驚醒起來滅火!不然後果我不敢想像，因為充電的時候就在我枕頭旁邊!

#重點還賠飯店15000比索將近台幣8000我覺得好無奈呢

#大家要小心

#這款喇叭我用不到一年

#剛好是去年聖誕節交換的禮物

#希望下次不會再發生

#希望廠商看到文章能好好檢查一下