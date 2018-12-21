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吳奇隆1220報喜藏「❤妻密碼」　網神解4組數字：命中註定劉詩詩！

記者潘慧中／綜合報導

吳奇隆和劉詩詩結婚3年多，始終沒傳來當爸的喜訊，直到20日終於證實妻子懷孕，「期待家庭的新成員！」讓粉絲又驚又喜，選在這天報喜，引發網友聯想當中藏有「真愛密碼」，還有人神解4組數字，結果更讓網友直呼夫妻倆根本命中註定！

▲▼吳奇隆1220報喜藏「❤妻密碼」（圖／稻草熊提供）

▲▼吳奇隆和劉詩詩結婚3年多，即將正式升格父母親。（圖／稻草熊提供）

▲▼吳奇隆1220報喜藏「❤妻密碼」（圖／稻草熊提供）

吳奇隆和劉詩詩的數字諧音分別是576、644，76加44等於120，1月20日正好是兩人登記結婚的日子，76加2（愛）44等於320，3月20日是舉行婚禮的大喜之日，576加644等於1220，正是他證實老婆懷孕的日期，更浪漫的是，76乘以44等於3344（生生世世）。

▲▼吳奇隆1220報喜藏「❤妻密碼」（圖／翻攝自微博）

▲網友神解關於吳奇隆和劉詩詩的4組數字。（圖／翻攝自微博）

4組數字讓不少網友激動直呼：「太厲害了，甜到膩死人」、「真的是命中註定！」事實上，吳奇隆平時總是細心呵護老婆，早以寵妻聞名。劉詩詩曾經公開談婚後生活，夫妻倆工作繁忙，但是「家人就是要在一起的，再忙也要吃一頓飯。」流露夫妻間平凡簡單的幸福。

▲吳奇隆對劉詩詩的無微不至，婚前到婚後從沒變過。（圖／翻攝自微博／關愛八卦成長協會）

事實上，吳奇隆也曾說過，平常在家就會幫忙做家事，親自為老婆下廚。被問到經營婚姻最大的秘訣，他表示：「婚姻需要用心經營，用時間經營，這樣才能找到自己的靈魂伴侶。」夫妻倆婚後常在機場被目擊，他總是替劉詩詩承擔所有行李，小小的舉動就能看出對老婆的細心呵護。

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