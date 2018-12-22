7年「從不在老公面前放屁打嗝」！　謝和弦混血妻5招「維持熱戀」

記者潘慧中／綜合報導

台荷混血兒Keanna和謝和弦（阿扣、R-chord）結婚2年多，除了大方分享夫妻情事，也會不時和粉絲互動，22日凌晨透過Instagram限時動態回答網友提問，被問到維持熱戀的方法，她表示維持外在是最基本的，「在一起快7年來，我從不在哥面前排氣。」

▲▼Keanna和謝和弦婚後依然保持熱戀的感覺。（圖／翻攝自Instagram／keanna_taiyh）



Keanna透露和謝和弦在一起快7年來，為了保持美感，放屁、打嗝和上廁所是從不在老公面前做的事情，除此之外，她建議要經常製造生活情趣、不吝嗇地誇獎對方，如果吵架的話，睡前一定要和好，最重要的是要常常聊天。

▲▼Keanna分享秘訣。（圖／翻攝自Instagram／keanna_taiyh）



被問到謝和弦近日是否有做過驚喜的溫暖舉動，Keanna透露老公有天忙到凌晨才回家，到家的第一件事就是先進房間「抱抱疼愛睡矇的我」，此外，她表示自己是有睡眠障礙的人，如果睡著的話，老公都會「溺愛地讓我睡，不吵我～。」

▲▼謝和弦和Keanna搞笑又有愛的互動，羨煞不少人。（圖／翻攝自Instagram／keanna_taiyh）



稱讚歸稱讚，Keanna不改搞笑個性，應粉絲提問「扣哥生活上有沒有很口愛或很小孩子一面」的要求下，大膽出賣老公抱著玩偶睡覺的萌照，她一上傳就笑說：「掰了各位，我這兩天可能會被殺掉。」