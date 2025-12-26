董事長樂團吉董大哥爆猝逝！　情緒潰堤「不敢告知失智老母」

記者蔡琛儀／台北報導

董事長樂團主唱吉董以個人名義「吳永吉Kiat Táng」推出首張台語專輯《褪褲lān的兄弟》，將人生記憶與礦工父親的身影寫進創作。專輯集結趙家駒、武雄、馮羿等音樂人共同完成，並多次走訪猴硐礦工文史館取樣，歌曲〈你那會離開〉寫給離世的大哥，他坦言每次唱到這首歌，情緒總會潰堤。

▲董事長樂團主唱吉董以個人名義「吳永吉Kiat Táng」發行專輯《褪褲lān的兄弟》。（圖／獨一無二娛樂文化提供）

兩年前吉董的大哥在澎湖驟然離世，母親又正值失智，白髮人送黑髮人的痛，讓全家不知如何開口。吉董回憶，大哥從小成績優異，小時候住宜蘭讀書是國小全校第一名，領縣長獎畢業，被爸爸接回瑞芳後功課還是很好，就讀國中時只要報大哥名號，就不會被欺負，大哥離開後他常常在想，那時候爸爸如果沒有把大哥接回瑞芳，現在應該是在大學當教授，而不是每天風吹日曬的工地主任，如今也只能藉歌抒情。

童年記憶中，他跟著父親住在礦工工寮，一家六口擠在狹小空間，盥洗、煮食都在公共區域完成，成為新歌〈工寮〉的創作起點，歌詞蒐集老礦工的口頭禪，甚至邀請他們合唱，並實地回到建基新村工寮收音，留下最真實的紀錄。

▲吉董獻唱〈工寮〉緬懷已逝的大哥。（圖／獨一無二娛樂文化提供）

〈茶店仔〉則描繪另一段成長片段，當時的新夜城曾是礦區最熱鬧的去處，童年的他只知道父親常說要去「茶店仔」，究竟是應酬還是貪杯並不清楚，只記得最後總會搭末班車回家，而母親也始終默默相信，那一切只是生意往來。