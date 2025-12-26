ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

阿本錄《營業中》前出包！搭火車「犯天兵失誤」
冷氣團甩水氣「3地雨最大」
日歌手吃生蠔不適叫救護車！　1舉動挨轟急刪文
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

朱孝天 金英大 李宏毅 國分太一 李多慧

董事長樂團吉董大哥爆猝逝！　情緒潰堤「不敢告知失智老母」

記者蔡琛儀／台北報導

董事長樂團主唱吉董以個人名義「吳永吉Kiat Táng」推出首張台語專輯《褪褲lān的兄弟》，將人生記憶與礦工父親的身影寫進創作。專輯集結趙家駒、武雄、馮羿等音樂人共同完成，並多次走訪猴硐礦工文史館取樣，歌曲〈你那會離開〉寫給離世的大哥，他坦言每次唱到這首歌，情緒總會潰堤。

▲▼董事長樂團主唱吉董以個人名義「吳永吉Kiat Táng」發行專輯《褪褲lān的兄弟》。（圖／獨一無二娛樂文化提供）

▲董事長樂團主唱吉董以個人名義「吳永吉Kiat Táng」發行專輯《褪褲lān的兄弟》。（圖／獨一無二娛樂文化提供）

兩年前吉董的大哥在澎湖驟然離世，母親又正值失智，白髮人送黑髮人的痛，讓全家不知如何開口。吉董回憶，大哥從小成績優異，小時候住宜蘭讀書是國小全校第一名，領縣長獎畢業，被爸爸接回瑞芳後功課還是很好，就讀國中時只要報大哥名號，就不會被欺負，大哥離開後他常常在想，那時候爸爸如果沒有把大哥接回瑞芳，現在應該是在大學當教授，而不是每天風吹日曬的工地主任，如今也只能藉歌抒情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

童年記憶中，他跟著父親住在礦工工寮，一家六口擠在狹小空間，盥洗、煮食都在公共區域完成，成為新歌〈工寮〉的創作起點，歌詞蒐集老礦工的口頭禪，甚至邀請他們合唱，並實地回到建基新村工寮收音，留下最真實的紀錄。

▲▼董事長樂團主唱吉董以個人名義「吳永吉Kiat Táng」發行專輯《褪褲lān的兄弟》。（圖／獨一無二娛樂文化提供）

▲吉董獻唱〈工寮〉緬懷已逝的大哥。（圖／獨一無二娛樂文化提供）

〈茶店仔〉則描繪另一段成長片段，當時的新夜城曾是礦區最熱鬧的去處，童年的他只知道父親常說要去「茶店仔」，究竟是應酬還是貪杯並不清楚，只記得最後總會搭末班車回家，而母親也始終默默相信，那一切只是生意往來。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

董事長樂團吉董

推薦閱讀

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！才憂備孕凍卵　網驚：一直以為是單身

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！才憂備孕凍卵　網驚：一直以為是單身

23小時前

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉　曝遭網暴情緒失控：做了錯誤示範

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉　曝遭網暴情緒失控：做了錯誤示範

22小時前

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」急認：發言不當

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」急認：發言不當

14小時前

李泳知後悔同框權恩妃！見「強烈體型差」崩潰喊：看本人不這樣的

李泳知後悔同框權恩妃！見「強烈體型差」崩潰喊：看本人不這樣的

12小時前

最狂聖誕裝飾！周杰倫緊摟昆凌放閃…牆掛「畢卡索真跡」驚人天價曝光

最狂聖誕裝飾！周杰倫緊摟昆凌放閃…牆掛「畢卡索真跡」驚人天價曝光

10小時前

專訪／沒人比我們更幸福！金馬導演「揪男友約砲玩3P」　唯一地雷超反差

專訪／沒人比我們更幸福！金馬導演「揪男友約砲玩3P」　唯一地雷超反差

21小時前

85萬吃播YTR爆假吃！熱狗「嚼完吐掉」畫面瘋傳　宣布無限期停更

85萬吃播YTR爆假吃！熱狗「嚼完吐掉」畫面瘋傳　宣布無限期停更

2小時前

陸劇男神李宏毅出事！遭法院下「限消令」禁搭飛機高鐵住星級酒店

陸劇男神李宏毅出事！遭法院下「限消令」禁搭飛機高鐵住星級酒店

12/25 16:01

炎亞綸認了「曾被加入家寧公關群組」！　衰捲Andy紛爭：很賭爛

炎亞綸認了「曾被加入家寧公關群組」！　衰捲Andy紛爭：很賭爛

5小時前

緋聞爭議延燒！Winter遭粉絲刻意無視「走紅毯零尖叫」慘況全播出

緋聞爭議延燒！Winter遭粉絲刻意無視「走紅毯零尖叫」慘況全播出

9小時前

朱孝天昔自稱「皇帝投胎」：不然哪有那麼多女生伺候我

朱孝天昔自稱「皇帝投胎」：不然哪有那麼多女生伺候我

15小時前

竇智孔送妻隆乳！她麻醉迷茫問「變大內內喜歡嗎」　下秒突斷片

竇智孔送妻隆乳！她麻醉迷茫問「變大內內喜歡嗎」　下秒突斷片

12/25 19:31

熱門影音

唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低

唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低
宋承憲沒得獎「直接離席」　全場戲精上身：他要走了啦！

宋承憲沒得獎「直接離席」　全場戲精上身：他要走了啦！
陳志強.曾智希夫妻合體　懷孕計畫延期...50歲當爸也不怕

陳志強.曾智希夫妻合體　懷孕計畫延期...50歲當爸也不怕
禾浩辰下跪求婚：用餘生寵妳　吳品潔感動落淚…當眾激吻

禾浩辰下跪求婚：用餘生寵妳　吳品潔感動落淚…當眾激吻
黃晸珉一個眼神...李光洙直接閉嘴XD

黃晸珉一個眼神...李光洙直接閉嘴XD
王ADEN演出臭臉丟工作　康康:有人衝上台揪爽欸

王ADEN演出臭臉丟工作　康康:有人衝上台揪爽欸
陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」

陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」
李洙赫一笑...我沒惹

李洙赫一笑...我沒惹
轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大

轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大
未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

看更多

派出所前過馬路被撞！　警察10秒出現：開單成功

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前0

女星冬天動向曝光！　首支自創曲就請到大咖金曲歌后助陣

24分鐘前0

直擊／李聖傑等26年才站上小巨蛋激動失語　神級音樂教父也來了

39分鐘前0

邱宇辰「零選擇拍BL劇」遭轟不尊重　他正面澄清：只有感恩

46分鐘前20

生命樹平安夜開唱　與歌迷相約「下一個15年」

1小時前20

孫生現身記者會頭染金髮　被指控性侵「對方全都在說謊」

1小時前20

張惠妹霸氣坐鎮台東跨年！　再曝「2組重量級組合」參戰

1小時前74

董事長樂團吉董大哥爆猝逝！　情緒潰堤「不敢告知失智老母」

2小時前73

85萬吃播YTR爆假吃！熱狗「嚼完吐掉」畫面瘋傳　宣布無限期停更

2小時前0

告五人化身「紅娘」　倫敦見證異國戀情CP超浪漫

2小時前0

Disney+年末片單曝光！從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身
    23小時前106
  2. 快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了
    22小時前5453
  3. 朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」
    14小時前2816
  4. 李泳知後悔同框權恩妃！見「強烈體型差」崩潰
    12小時前61
  5. 周杰倫緊摟昆凌放閃「畢卡索真跡」超搶鏡
    10小時前165
  6. 金馬導演「開放式關係」玩3P
    21小時前2020
  7. 85萬吃播YTR爆假吃！熱狗「嚼完吐掉」宣布無限期停更
    2小時前103
  8. 陸劇男神李宏毅出事！遭法院下「限消令」
    12/25 16:01
  9. 炎亞綸認「曾被加入家寧公關群組」：很賭爛！
    5小時前2210
  10. 緋聞爭議延燒！Winter遭粉絲刻意無視「走紅毯零尖叫」慘況全播出
    9小時前204
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合