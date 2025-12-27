黃荷娜染毒逃亡還懷孕了！秘密產娃返韓打溫情牌「養小孩」遭羈押

記者吳睿慈／綜合報導

南韓大企業南洋乳業的孫女黃荷娜曾與朴有天論及婚嫁，兩人交往期間曾多次沾染毒品，這段婚姻後來作廢。她24日凌晨驚傳在柬埔寨金邊國際機場被警方逮捕，隨即被遣返回韓國接受相關調查，案件最新進度是，由於相關單位認為她有消滅證據疑慮，26日遭到當庭羈押，但她打著溫情牌表示為了養育孩子進而自首。

▲黃荷娜染毒還在調查中逃到泰國，後來又偷渡到柬埔寨。（圖／翻攝自黃荷娜IG）



黃荷娜因涉嫌吸毒，在警方調查期間竟逃到海外，逃亡長達1年多的時間，直到10月被爆出移居柬埔寨，甚至有人被目擊她懷有身孕的傳聞，蹤跡才因此曝光。如今她的懷孕傳聞被證實，她已經在當地秘密生娃，且孩子的生父還陪著她一起返韓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據SBS報導，黃荷娜準備返韓在機場被抓時，嘴裡還說著「孩子」，打著溫情牌表示是為了養育剛出生的小孩，才回到韓國負責，據了解，孩子的生父此趟也一起返韓，而她26日在接受水原地方法院審問後，法官正式核發拘捕令，認為她有滅證嫌疑，將她當庭羈押。

▲黃荷娜已經被羈押。（圖／CFP）



事實上，警方過去就已經針對黃荷娜下了拘捕令，她2023年7月涉嫌與2位友人使用注射器施打安非他命（冰毒），被警方列為調查對象，她卻在12月逃亡前往泰國，遭到國際刑警通緝，於是她又偷渡到柬埔寨，海外逃亡約1年多，直到近日才被抓回韓國。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，保護自己、遠離毒品！