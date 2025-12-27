ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
米倉涼子涉毒「沉默2月發聲」
跨年前變天「2地濕冷4天」
SISTAR韶宥瘦到剩骨頭！
黃妃 吉董 鍾明軒 王宇婕 葉珂 朱孝天 邱宇辰 Winter

王ADEN昔自爆想偷親《不熙娣》班底！　遭小S逼問全招了

記者王靖淳／綜合報導

歌手王ADEN最近因校唱引發爭議，原定參加台北、宜蘭跨年晚會演出確定取消，隨著風波延燒，他過往錄製節目《小姐不熙娣》時，自爆對班底Sabrina（吳怡德）有好感且想偷親對方的片段，如今也被網友翻出來討論。

節目中可見到，王ADEN大方坦承，自己在錄完影後對Sabrina好感增加，兩人不但私約去騎腳踏車，還浪漫地一起看夕陽，粉紅泡泡氛圍讓現場來賓驚呼連連。不過，主持人小S立刻單刀直入地追問兩人進展，拋出一句：「請問有在某個房間裡親嘴嗎？」面對房間親嘴的質疑，Sabrina急忙否認：「當然沒有啊，等一下這誰傳出來的謠言！」

為了自證清白，Sabrina還原當時情況。她解釋，當天是休息時間，她感到疲憊便想說「去裡面洗個澡」，沒想到洗完澡一走出來，竟發現「ADEN怎麼在我房間裡。」對此，她幫男方解釋當時是因為對方「好像走錯了」，剛好過來找她聊天，兩人就這樣在房內「淺聊一下」，沒想到這短暫的獨處時光卻意外被目擊，進而傳出讓人誤會的謠言。

緊接著小S繼續追問兩人在房間內的互動細節：「是講悄悄話的那種動作嗎？」為此王ADEN坦言，當時氣氛確實有些微妙，「那時候本來想跟她講悄悄話。」聽到這裡，小S好奇問道：「你的悄悄話的意思，是說你本來想要親她是不是？」面對主持人的靈魂拷問，王ADEN害羞且誠實地承認：「這個念頭是有飄過我的腦海」，直接證實當時確實對Sabrina動了心，超真實的反應讓全場氣氛嗨到最高。

