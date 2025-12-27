ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
米倉涼子涉毒「沉默2月發聲」
跨年前變天「2地濕冷4天」
SISTAR韶宥瘦到剩骨頭！
吳姍儒連四年接主持棒！ 文總春節特別節目集結老中青

記者葉文正／台北報導

文化總會製作、三立電視與公視台語台首播的春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》（下稱《WE ARE》）好評回歸！並公布首波夢幻卡司名單，集結全方位流量霸主Marz23、情歌之王李聖傑、金曲台語歌后黃妃、平民天后徐懷鈺、台饒先驅卜學亮、台韓混血歌手畢書盡、《大嘻哈時代2》總冠軍阿跨面，以及連續四年接下主持棒的Sandy吳姍儒等跨界演出陣容，規劃10個主題單元、32組藝人、47位運動選手、超過600位青年學子，陪伴全家大小一起守歲迎新年。

▲吳姍儒連續四年主持文總春節特別節目。（圖／文總提供）

▲吳姍儒連續四年主持文總春節特別節目。（圖／文總提供）

延續一貫的製作精神，《WE ARE》從設計、文化到娛樂層面，持續挑戰大型除夕節目的可能性，文總秘書長李厚慶說明，邁入第四屆的《WE ARE》為每一段演出量身打造專屬內容，讓不同世代、不同背景的觀眾，都能在除夕夜找到屬於自己的共鳴，也讓表演不只是被放在同一個舞台上的「拼盤式」演出，而是真正為「這一夜」而存在。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳姍儒連續四年主持文總春節特別節目。（圖／文總提供）

▲閻奕格。（圖／文總提供）

節目開場安排氣勢磅礴的台灣饒舌與金曲歌后黃妃夢幻共演，美麗本人擔任開場嘉賓串聯段落節奏，卜學亮、阿跨面、草屯囝仔接力登台，攜手孕育許多嘻哈音樂人的台大嘻研社、政大黑人音樂社，以及新竹青年國樂團、SIBONGIE 嬉班子樂團，共同展現突破框架界限的台饒能量；接著帶領觀眾沉浸回憶漩渦「玉女時代」，由兩大玉女掌門人方季惟、陳明眞領銜演出，透過精心打造的懷舊場景與氛圍，回到那段純真幸福的時光。

▲吳姍儒連續四年主持文總春節特別節目。（圖／文總提供）

▲陳明真。（圖／文總提供）

深受全家大小喜愛的KTV段落，將再度掀起收視高潮，由李聖傑、艾薇、柏霖PoLin、閻奕格擔任白金級導唱，獻上一首接一首的男女對唱金曲，讓觀眾在吃完年夜飯後，一起高歌熱唱、消耗熱量；顏值與唱功兼具的畢書盡、邱鋒澤、黃偉晉、黃霆睿，也將結合島嶼四季變換和紙雕藝術等視覺設計，與交響樂團共同譜出福爾摩沙的壯闊之美。

▲吳姍儒連續四年主持文總春節特別節目。（圖／文總提供）

▲黃妃。（圖／文總提供）

呼應全民運動風氣提升，及台灣選手在國際賽事上屢創佳績，《WE ARE》特別規劃Marz23、徐展元帶領運動小將登台，接受全民的歡呼與喝采，以熱血激昂的歌曲，炒熱年夜飯桌上的氣氛。至於每年觀眾引頸期盼的「國際共演」，則由首次登上《WE ARE》舞台的徐懷鈺，攜手日本神祕嘉賓，帶來跨世代、跨樂種，最驚喜華麗的盛大演出。

▲吳姍儒連續四年主持文總春節特別節目。（圖／文總提供）

▲美麗本人。（圖／文總提供）

本次主視覺邀請屢獲紐約ADC、iF設計獎、金點設計獎、亞洲最具影響力設計獎等國際大獎肯定的設計師何庭安操刀，以放射狀光芒作為主要風格，取用活力氣氛的亮橘色，並將「WE ARE」字樣重新組合，衍生出不斷奔騰的馬年角色，共同構成歲末年終的一道嶄新光芒，一掃過去整年累積的疲勞與陰霾，照耀著團結一致、充滿熱情的台灣。

▲吳姍儒連續四年主持文總春節特別節目。（圖／文總提供）

▲方季惟。（圖／文總提供）

文總補充，《WE ARE》致力打造9歲到99歲都有共鳴的節目內容，在網路與各年齡層觀眾之間掀起熱烈討論，即日起至12月31日止，至文化總會Facebook、Instagram參與限量贈票活動，就有機會前往台北流行音樂中心，現場觀賞屬於台灣人的《WE ARE》除夕節目錄影。

▲吳姍儒連續四年主持文總春節特別節目。（圖／文總提供）

▲徐懷鈺。（圖／文總提供）

文總春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》將於2026年2月16日晚間8時播出至翌日0時，播出頻道包含三立都會台、三立台灣台、公視台語台、中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、文總YouTube等平台；國際影音平台TaiwanPlus也將同步以英語字幕向全世界觀眾播送，更多演出陣容與節目資訊，將陸續公布於文化總會粉絲專頁。

