「無性婚姻不成立！」　向太爆向華強77歲還能啪啪啪：婚前一定要試車

向太說話風格直白辛辣，近日在直播中談到婚姻觀，直言「無性婚姻不成立」，認為婚姻中必須有性，才能維持情感的親密與熱度，自爆與丈夫向華強現在還有性生活，長期親密關係使得他們看起來依然年輕，還建議婚前試車，以避免婚後才發現雙方需求不適合。

向太認為柏拉圖式的愛情關係僅存在於童話故事中，並強調「有性才有愛」，無性婚姻就像是「高端合租」難以長久，「正常人愛一個人，自然會想觸碰對方，碰都不想碰，談何深愛？」更自爆老公向華強即使已經77歲了，兩人還是有性關係，這也是讓兩人散發多巴胺，看起來依然年輕的原因。

不只如此，向太建議年輕人要婚前試車，以確保雙方在生理上的契合，「婚前一定要試！特別是相親認識的，萬一結婚才發現對方不行，難道馬上離婚？結幾次婚不重要，找到合適的才要緊。」向太的言論引起了網友的熱烈討論，支持者認為她撕開了婚姻的遮羞布，讓人們正視性與愛的關係，然而，也有反對者指出，無性婚姻並非絕對失敗，許多老年夫妻依然能夠互相扶持。