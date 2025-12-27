史上最美啦啦隊！林志玲空降主場「站C位熱舞」　超甜燦笑羞喊：為了他豁出去

記者蕭采薇／台北報導

台灣職籃新勢力「洋基工程籃球隊」，27日在新竹迎來隊史極具紀念意義的主場首戰，現場最大彩蛋竟是「永遠的志玲姊姊」！女神林志玲今日受邀擔任重磅嘉賓，不僅親自現身力挺，更破天荒化身「最美啦啦隊」。

▲林志玲化身啦啦隊女孩，為洋基工程籃球隊開幕。（圖／林志玲工作室提供）

志玲姐姐與球隊專屬啦啦隊「洋基女孩」一同在場中熱舞。這也是她演藝生涯首次獻出籃球賽應援處女秀，超高配合度與依舊甜美的逆齡魅力，瞬間引爆全場球迷歡呼，成為今日賽事最美嬌點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

難得見到女神在球場上唱跳應援，林志玲笑說這次真的是「豁出去了」。她透露，願意做出如此突破性的演出，全是因為與洋基工程董事長劉士源有著特殊的深厚緣分，為了好友站台義不容辭。

▲林志玲在球場上唱跳應援，笑說這次真的是「豁出去了」。（圖／林志玲工作室提供）

她在現場更幽默自嘲：「不然這把年紀了，叫我跳啦啦隊裝可愛，怎麼好意思？」一番真性情的發言逗樂全場，也讓人見證女神親民可愛的一面。

▲林志玲幽默自嘲：「這把年紀了，叫我跳啦啦隊裝可愛，怎麼好意思？」（圖／林志玲工作室提供）



雖然嘴上喊著害羞，但林志玲一上場就展現了與洋基工程團隊相同的「全力以赴」精神，不僅舞蹈動作到位，臉上更始終掛著燦爛笑容，敬業表現被現場媒體與觀眾譽為「史上最美啦啦隊員」。

▲林志玲站C位熱舞。（圖／林志玲工作室提供）

當日賽事由洋基工程董事長劉士源親自開球揭開序幕，象徵球隊正式深耕職籃舞台；而林志玲的強力助攻與精彩表演，不僅炒熱了現場氣氛，更為洋基工程籃球隊的新竹首戰，寫下最吸睛且難忘的開場紀錄。

▲林志玲站C位熱舞。（圖／林志玲工作室提供）