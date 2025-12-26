沒人比我們更幸福！金馬導演「揪男友約砲玩3P」　唯一地雷超反差：我會吃醋

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
金馬導演李駿碩「開放式關係」揪男友約砲玩3P　唯一地雷超反差：我會吃醋

記者蕭采薇／專訪

香港導演李駿碩以電影《眾生相》拿下第62屆金馬獎最佳導演獎，他在頒獎台上對美籍男友Zenni大喊：「我愛你，沒有人能比我們更幸福！」閃瞎全場。兩人不僅是工作上的好夥伴，李駿碩大方承認，私下是開放式關係的他們，偶爾也會「約第三人」一起助興。

▲李駿碩以電影《眾生相》，從一眾前輩手中拿下最佳導演。（圖／記者林敬旻攝）

▲第62屆金馬獎頒獎典禮星光大道，眾生相/李駿碩(導演/原著劇本)。（圖／記者林敬旻攝）

男友全裸力挺　驚曝3P「唯一吃醋」時刻

[廣告]請繼續往下閱讀...

李駿碩的男友Zenni不僅擔任《眾生相》製片，更親自下海在片中全裸與男主角張迪文相擁演出。被問到看著男友與別人演親密戲，會不會吃味？李駿碩聽到問題後瞪大眼驚呼：「怎麼會？！」隨後更勁爆透露，兩人對於性與愛持開放態度，自己約砲對方都知情，甚至還會一起「三人行」。

不過開放歸開放，李駿碩坦言還是有「地雷」的。他笑說：「我唯一會吃醋的情況，就是如果我們約了第三個人一起，但對方明顯更喜歡我男友的話，我就會吃醋。」展現出這對伴侶間獨特又真實的相處情趣。

▲金馬62典禮，最佳導演得獎者，李駿碩／《眾生相》。

▲李駿碩在台上對男友Zenni示愛，氣氛動人。（圖／MyVideo）

雖然私生活精彩，但李駿碩對工作仍有嚴格底線：「我的原則就是從來不和演員約砲，因為我男友也是演員，我擔心他會心理不平衡；反之亦然，他也會避免和導演發生關係，這是我們對彼此的專業與尊重。」

角色全是「用過的砲友」　拍電影前一一報備

《眾生相》透過一名男同志的約砲生活看盡人生百態，李駿碩也坦承這部片就是他的「類自傳」，片中每一個角色都有原型——全都是他真實約過的砲友。在開拍前，他基於禮貌還一一聯絡這些「前砲友」們報備。對象跨度長達十年，被問到怎麼還有辦法保持聯絡？李駿碩笑說：「我時間很多啊！」

▲▼金馬62頒獎典禮 後臺得獎感言最佳導演-李駿碩。（圖／記者周宸亘攝）

▲李駿碩以電影《眾生相》，從一眾前輩手中拿下最佳導演。（圖／記者周宸亘攝）

他透露，唯一的漏網之魚是片中出現的一位泰國男孩，最後真的聯絡不上；反倒是在片中與男主角有過深聊的「西德砲友」，不但大方接受自己的性愛故事被拍出來，還受邀參加了柏林影展首映，甚至在後台與劇組相見歡。
因「狼人殺」結緣　男主角堅持到最後一刻被相中

片中飾演男主角的張迪文，角色職業設定是「編劇」，其實就是導演本人的投射。提到兩人的緣分，李駿碩透露雖然這名學弟小了他十多歲，但兩人最初竟是因為玩「狼人殺」認識的網友！

▲▼第62屆金馬獎頒獎典禮星光大道，眾生相/張迪文(新演員)。（圖／記者林敬旻攝）

▲張迪文以電影《眾生相》入圍最佳新演員。（圖／記者林敬旻攝）

李駿碩回憶，有次遊戲中張迪文明明已經要出局，卻仍奮力戰到最後一刻，這份堅持吸引了他的注意，李駿碩笑說：「這就是演員必備的特質啊！如果當初沒有那一局，我可能不會找他當演員。」張迪文在一旁聽了則傻回：「我已經完全忘記這件事了。」

600萬積蓄全梭哈　至今仍睡片中「床戲道具床」

《眾生相》當初因找不到投資人，因此上百萬的成本，全部都是李駿碩8年來的積蓄。他雲淡風輕地說，同年齡的人買車買房，他沒什麼物慾，所以拿來「買自己的電影」。

▲《眾生相》劇照。（圖／佳映娛樂提供）

▲拍完《眾生相》後，李駿碩把片場的床搬回家睡。（圖／佳映娛樂提供）

這也是為什麼拿下金馬獎最佳導演後，他最開心的禮物是可以得到大會送給得獎者的新床墊。李駿碩笑說：「因為我現在睡的那張，還是拍《眾生相》時用的道具。」沒錯，就是張迪文在片中演過床戲的那一張，如今導演終於能換張新床好好睡一覺了，《眾生相》全台熱映中。

 

認和霍建華：沒想過會在一起　林心如曝10年朋友變夫妻關鍵

