ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

邱宇辰「零選擇拍BL劇」遭轟不尊重
愛情渣男星座排行Top3出爐！
台東跨年再曝「2組重量級組合」！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

黃妃 吉董 鍾明軒 王宇婕 葉珂 朱孝天 邱宇辰 Winter

米倉涼子涉毒「沉默2個月首發聲」！認了住家遭搜查　身心現況曝光

記者田暐瑋／綜合報導

50歲日本女星米倉涼子憑日劇《派遣女醫X》穩坐「收視率女王」寶座，10月卻陷入涉毒醜聞，震撼日本演藝圈。26日她首度打破沉默發聲，坦承住所確實有執法機構進行過搜查，雖然全文隻字未提到毒品相關字眼，但表示：「這件事已經告一段落。」讓人猜測是否已成功脫身。

米倉涼子26日打破沉默，「由於至今為止未能向大家說明我的情況，導致週刊雜誌等報導引發了各種猜測，給大家帶來了極大的困擾和擔憂，為此深表歉意。」坦言住所確實有執法機構進行過搜查，對於一直保持沉默的原因，她解釋道：「經與律師們商量後，基於全面配合調查的考量，我暫時停止了對外發表任何資訊。」

▲▼米倉涼子1舉動爆「引退演藝圈」！。（圖／翻攝自IG）

▲米倉涼子。（圖／翻攝自IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

聲明中，米倉涼子並未提及有關毒品犯罪的內容，同時還表示：「今後我也會繼續配合調查，但基於目前的合作情況，我認為這件事已經告一段落。雖然我知道大家對此有各種看法，但我會心懷感激那些信任並支持我的人，並希望能一步步向前邁進。」被認為是將會重啟演藝活動。

對於外界稱她身心出問題，米倉涼子解釋，「我的身心並無問題。我將再次回到初心，真誠地逐一面對每一件事。」但一名業內人士表示，「如果是正常狀況，警方是不會採取行動的，所以可以肯定的是，目前必然存在某些疑點，她的說明還不夠充分。」

▲▼米倉涼子連續取消3個公開活動，身體狀況引發外界憂心。（圖／翻攝自IG）

▲米倉涼子。（圖／翻攝自IG）
  

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

米倉涼子

推薦閱讀

小煜「超辣前妻」深夜全說了！離婚4個月…首揭2原因：想更健康生活

小煜「超辣前妻」深夜全說了！離婚4個月…首揭2原因：想更健康生活

2小時前

七夕婚才1年4個月！高山一實震撼宣布離婚　認了：正向討論後的決定

七夕婚才1年4個月！高山一實震撼宣布離婚　認了：正向討論後的決定

3小時前

她昔是洗頭小妹「一顆頭只能賺20元」　如今成三屆金曲歌后驚人現況曝

她昔是洗頭小妹「一顆頭只能賺20元」　如今成三屆金曲歌后驚人現況曝

13小時前

鍾明軒遊歐退稅遭拒！　店員「單據打成中國」慘虧上萬

鍾明軒遊歐退稅遭拒！　店員「單據打成中國」慘虧上萬

12小時前

董事長樂團吉董大哥爆猝逝！　情緒潰堤「不敢告知失智老母」

董事長樂團吉董大哥爆猝逝！　情緒潰堤「不敢告知失智老母」

16小時前

前NCT泰一入獄3年半定讞！夥同2男輪暴酒醉女　DNA成鐵證

前NCT泰一入獄3年半定讞！夥同2男輪暴酒醉女　DNA成鐵證

2小時前

85萬吃播YTR爆假吃！熱狗「嚼完吐掉」畫面瘋傳　宣布無限期停更

85萬吃播YTR爆假吃！熱狗「嚼完吐掉」畫面瘋傳　宣布無限期停更

16小時前

專訪／沒人比我們更幸福！金馬導演「揪男友約砲玩3P」　唯一地雷超反差

專訪／沒人比我們更幸福！金馬導演「揪男友約砲玩3P」　唯一地雷超反差

12/26 00:29

緋聞爭議延燒！Winter遭粉絲刻意無視「走紅毯零尖叫」慘況全播出

緋聞爭議延燒！Winter遭粉絲刻意無視「走紅毯零尖叫」慘況全播出

23小時前

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」急認：發言不當

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」急認：發言不當

12/26 07:31

葉珂穿紅裙直播喊「中國人不過洋節」　網吐槽：背後聖誕樹是幹嘛的

葉珂穿紅裙直播喊「中國人不過洋節」　網吐槽：背後聖誕樹是幹嘛的

18小時前

邱宇辰「零選擇拍BL劇」遭轟不尊重　他正面澄清：只有感恩

邱宇辰「零選擇拍BL劇」遭轟不尊重　他正面澄清：只有感恩

15小時前

熱門影音

李泳知後悔同框權恩妃！　 見「強烈體型差」笑瘋

李泳知後悔同框權恩妃！　 見「強烈體型差」笑瘋
唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低

唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低
粿粿、范姜彥豐現身法院　平安夜正面交鋒

粿粿、范姜彥豐現身法院　平安夜正面交鋒
認和霍建華：沒想過會在一起　林心如曝10年朋友變夫妻關鍵

認和霍建華：沒想過會在一起　林心如曝10年朋友變夫妻關鍵
安心亞驚覺「和阿Ken滿合的」　被王偉忠湊對：他可以來競爭

安心亞驚覺「和阿Ken滿合的」　被王偉忠湊對：他可以來競爭
禾浩辰下跪求婚：用餘生寵妳　吳品潔感動落淚…當眾激吻

禾浩辰下跪求婚：用餘生寵妳　吳品潔感動落淚…當眾激吻
轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大

轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大
霍建華睽違10年在台灣公開受訪　曝和林心如吵架「是冷靜派」

霍建華睽違10年在台灣公開受訪　曝和林心如吵架「是冷靜派」
陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」

陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」
王ADEN演出臭臉丟工作　康康:有人衝上台揪爽欸

王ADEN演出臭臉丟工作　康康:有人衝上台揪爽欸
安心亞徵友反應

安心亞徵友反應
未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

看更多

【初生之犢不畏蟑？】妹妹徒手拍死小強超慌　媽媽秒逃她爆哭緊追

即時新聞

剛剛
剛剛
2分鐘前0

信用卡刷不過！短今卡在公車驗票機「付現也不行」崩潰　結局超暖

45分鐘前0

趁夏宇童洗澡「孫協志默默在門口做一件事」！難得肉麻：最美風景

1小時前0

聖誕最暖驚喜！金宇彬送200份禮給病童　默默行善11年金額驚人

2小時前23

米倉涼子涉毒「沉默2個月首發聲」！認了住家遭搜查　身心現況曝光

2小時前1124

小煜「超辣前妻」深夜全說了！離婚4個月…首揭2原因：想更健康生活

2小時前50

前NCT泰一入獄3年半定讞！夥同2男輪暴酒醉女　DNA成鐵證

3小時前44

七夕婚才1年4個月！高山一實震撼宣布離婚　認了：正向討論後的決定

3小時前0

《太陽》超紅片尾曲重製「陳零九竟被消失」！　唱片公司親曝原因

4小時前2

A-Lin電影神曲再＋1！　看片段就情緒崩潰：為何導演總要讓我哭

4小時前5

12月27日星座運勢／射手找到真愛！牡羊獲良機　巨蟹受積極邀約

讀者迴響

熱門新聞

  1. 小煜「超辣前妻」深夜全說了！
    2小時前2224
  2. 七夕婚才1年4個月！高山一實震撼宣布離婚
    3小時前84
  3. 她昔是洗頭小妹　如今成三屆金曲歌后！
    13小時前287
  4. 鍾明軒遊歐退稅遭拒！店員「單據打成中國」
    12小時前169
  5. 董事長樂團吉董大哥爆猝逝　不敢告知失智老母
    16小時前167
  6. 前NCT泰一入獄3年半定讞！夥同2男輪暴酒醉女　DNA成鐵證
    2小時前10
  7. 85萬吃播YTR爆假吃！熱狗「嚼完吐掉」宣布無限期停更
    16小時前184
  8. 金馬導演「開放式關係」玩3P
    12/26 00:292022
  9. 緋聞爭議延燒！Winter遭粉絲刻意無視「走紅毯零尖叫」慘況全播出
    23小時前204
  10. 朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」
    12/26 07:312817
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合