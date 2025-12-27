米倉涼子涉毒「沉默2個月首發聲」！認了住家遭搜查　身心現況曝光

記者田暐瑋／綜合報導

50歲日本女星米倉涼子憑日劇《派遣女醫X》穩坐「收視率女王」寶座，10月卻陷入涉毒醜聞，震撼日本演藝圈。26日她首度打破沉默發聲，坦承住所確實有執法機構進行過搜查，雖然全文隻字未提到毒品相關字眼，但表示：「這件事已經告一段落。」讓人猜測是否已成功脫身。

米倉涼子26日打破沉默，「由於至今為止未能向大家說明我的情況，導致週刊雜誌等報導引發了各種猜測，給大家帶來了極大的困擾和擔憂，為此深表歉意。」坦言住所確實有執法機構進行過搜查，對於一直保持沉默的原因，她解釋道：「經與律師們商量後，基於全面配合調查的考量，我暫時停止了對外發表任何資訊。」

▲米倉涼子。（圖／翻攝自IG）



聲明中，米倉涼子並未提及有關毒品犯罪的內容，同時還表示：「今後我也會繼續配合調查，但基於目前的合作情況，我認為這件事已經告一段落。雖然我知道大家對此有各種看法，但我會心懷感激那些信任並支持我的人，並希望能一步步向前邁進。」被認為是將會重啟演藝活動。

對於外界稱她身心出問題，米倉涼子解釋，「我的身心並無問題。我將再次回到初心，真誠地逐一面對每一件事。」但一名業內人士表示，「如果是正常狀況，警方是不會採取行動的，所以可以肯定的是，目前必然存在某些疑點，她的說明還不夠充分。」

▲米倉涼子。（圖／翻攝自IG）

