辛苦一輩子「孝敬兒女」！周遊豪砸百萬帶全家遊泰　見北捷案嫌父母下跪心痛

記者蕭采薇／台北報導

88歲「阿姑」周遊與老公李朝永27日現身圓山花博公園，出席國際獅子會公益嘉年華。雖然氣溫轉涼，但阿姑活力滿滿，不僅號召小兒子張志群擺攤義賣烤香腸，還現場玩起「十八啦」擲骰子。不過聊起近期震驚社會的北捷隨機砍人案，周遊難掩心痛，感嘆：「看到新聞真的很難過。」

▲「阿姑」周遊與小10歲的老公李朝永感情甜蜜，如膠似漆。（圖／記者蕭采薇攝）

近日北捷發生持刀攻擊事件，嫌犯父母下跪道歉的畫面令人鼻酸。李朝永對此感觸頗深，直言「天下父母心」，看到那幕覺得家長非常為難。他認為，孩子長大後長期不在身邊，中間的變化父母難以掌握，「父母對孩子的心永遠是正確的，但兒子走歪路、犯下大錯，其實社會也有責任。」周遊也附和表示，看到新聞真的很難過，認為現在社會太不安定，更需要溫暖的力量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

正因如此，周遊透露最近不斷叮囑正在執導民視新戲《豆腐媽媽》的大兒子馮凱，劇情千萬不要有壞人，要多傳遞家庭溫馨、互相鼓勵的正能量。她坦言，馮凱這次真的「聽媽媽的話」，劇中融入了她當年母代父職、身兼二職的親身經歷，讓她追劇追到感動落淚，「因為阿凱從小沒有爸爸，他在戲裡寫出了我的影子。」

▲周遊聽聞北捷案，露出痛心的表情。（圖／記者蕭采薇攝）

對於兒子將自己的辛勞拍得如此動人，周遊欣慰之餘也大方祭出重賞。她當場承諾，只要《豆腐媽媽》收視率能衝破5，她將自掏腰包頒發500萬元獎金給馮凱，甚至開玩笑說要把財產都給他，展現疼愛兒子的霸氣與對作品的厚望。

除了關心兒子事業，周遊與李朝永也長期致力於公益。今日活動中，周遊化身最強推銷員，不僅指派小兒子張志群負責烤香腸義賣，自己也下場與民眾同樂，擲骰子時還會跺腳插腰，架勢完全不輸年輕人。她強調義賣所得將全數捐出做公益，「不管賺多少，有一點力量就能幫助社會。」

▲周遊指派小兒子張志群負責烤香腸義賣，更親自叫賣，李朝永在一旁愛相隨。（圖／記者蕭采薇攝）



至於農曆春節計畫，周遊興奮透露，屆時將帶全家大小共10口人前往泰國旅遊7天，預計花費破百萬元，全由她霸氣買單。李朝永開玩笑說：「費用看奢華程度，如果有進名牌店就不止了。我們兩個辛苦一輩子，就是來孝敬兒女的。」