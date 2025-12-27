ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

米倉涼子涉毒「沉默2月發聲」
跨年前變天「2地濕冷4天」
SISTAR韶宥瘦到剩骨頭！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

黃妃 吉董 鍾明軒 王宇婕 葉珂 朱孝天 邱宇辰 Winter

辛苦一輩子「孝敬兒女」！周遊豪砸百萬帶全家遊泰　見北捷案嫌父母下跪心痛

記者蕭采薇／台北報導

88歲「阿姑」周遊與老公李朝永27日現身圓山花博公園，出席國際獅子會公益嘉年華。雖然氣溫轉涼，但阿姑活力滿滿，不僅號召小兒子張志群擺攤義賣烤香腸，還現場玩起「十八啦」擲骰子。不過聊起近期震驚社會的北捷隨機砍人案，周遊難掩心痛，感嘆：「看到新聞真的很難過。」

▲88歲「阿姑」周遊與老公李朝永27日現身圓山花博公園，出席國際獅子會公益嘉年華。（圖／記者蕭采薇攝）

▲「阿姑」周遊與小10歲的老公李朝永感情甜蜜，如膠似漆。（圖／記者蕭采薇攝）

近日北捷發生持刀攻擊事件，嫌犯父母下跪道歉的畫面令人鼻酸。李朝永對此感觸頗深，直言「天下父母心」，看到那幕覺得家長非常為難。他認為，孩子長大後長期不在身邊，中間的變化父母難以掌握，「父母對孩子的心永遠是正確的，但兒子走歪路、犯下大錯，其實社會也有責任。」周遊也附和表示，看到新聞真的很難過，認為現在社會太不安定，更需要溫暖的力量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

正因如此，周遊透露最近不斷叮囑正在執導民視新戲《豆腐媽媽》的大兒子馮凱，劇情千萬不要有壞人，要多傳遞家庭溫馨、互相鼓勵的正能量。她坦言，馮凱這次真的「聽媽媽的話」，劇中融入了她當年母代父職、身兼二職的親身經歷，讓她追劇追到感動落淚，「因為阿凱從小沒有爸爸，他在戲裡寫出了我的影子。」

▲88歲「阿姑」周遊與老公李朝永27日現身圓山花博公園，出席國際獅子會公益嘉年華。（圖／記者蕭采薇攝）

▲周遊聽聞北捷案，露出痛心的表情。（圖／記者蕭采薇攝）

對於兒子將自己的辛勞拍得如此動人，周遊欣慰之餘也大方祭出重賞。她當場承諾，只要《豆腐媽媽》收視率能衝破5，她將自掏腰包頒發500萬元獎金給馮凱，甚至開玩笑說要把財產都給他，展現疼愛兒子的霸氣與對作品的厚望。

除了關心兒子事業，周遊與李朝永也長期致力於公益。今日活動中，周遊化身最強推銷員，不僅指派小兒子張志群負責烤香腸義賣，自己也下場與民眾同樂，擲骰子時還會跺腳插腰，架勢完全不輸年輕人。她強調義賣所得將全數捐出做公益，「不管賺多少，有一點力量就能幫助社會。」

▲88歲「阿姑」周遊與老公李朝永27日現身圓山花博公園，出席國際獅子會公益嘉年華。（圖／記者蕭采薇攝）

▲周遊指派小兒子張志群負責烤香腸義賣，更親自叫賣，李朝永在一旁愛相隨。（圖／記者蕭采薇攝）

至於農曆春節計畫，周遊興奮透露，屆時將帶全家大小共10口人前往泰國旅遊7天，預計花費破百萬元，全由她霸氣買單。李朝永開玩笑說：「費用看奢華程度，如果有進名牌店就不止了。我們兩個辛苦一輩子，就是來孝敬兒女的。」

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

周遊李朝永馮凱

推薦閱讀

小煜「超辣前妻」深夜全說了！離婚4個月…首揭2原因：想更健康生活

小煜「超辣前妻」深夜全說了！離婚4個月…首揭2原因：想更健康生活

7小時前

王ADEN被砍跨年「接替人選是大咖女歌手」！　網瘋讚：好太多了

王ADEN被砍跨年「接替人選是大咖女歌手」！　網瘋讚：好太多了

4小時前

七夕婚才1年4個月！高山一實震撼宣布離婚　認了：正向討論後的決定

七夕婚才1年4個月！高山一實震撼宣布離婚　認了：正向討論後的決定

8小時前

她昔是洗頭小妹「一顆頭只能賺20元」　如今成三屆金曲歌后驚人現況曝

她昔是洗頭小妹「一顆頭只能賺20元」　如今成三屆金曲歌后驚人現況曝

18小時前

鍾明軒遊歐退稅遭拒！　店員「單據打成中國」慘虧上萬

鍾明軒遊歐退稅遭拒！　店員「單據打成中國」慘虧上萬

18小時前

黃荷娜染毒逃亡還懷孕了！秘密產娃返韓打溫情牌「養小孩」遭羈押

黃荷娜染毒逃亡還懷孕了！秘密產娃返韓打溫情牌「養小孩」遭羈押

5小時前

董事長樂團吉董大哥爆猝逝！　情緒潰堤「不敢告知失智老母」

董事長樂團吉董大哥爆猝逝！　情緒潰堤「不敢告知失智老母」

21小時前

前NCT泰一入獄3年半定讞！夥同2男輪暴酒醉女　DNA成鐵證

前NCT泰一入獄3年半定讞！夥同2男輪暴酒醉女　DNA成鐵證

7小時前

專訪／沒人比我們更幸福！金馬導演「揪男友約砲玩3P」　唯一地雷超反差

專訪／沒人比我們更幸福！金馬導演「揪男友約砲玩3P」　唯一地雷超反差

12/26 00:29

85萬吃播YTR爆假吃！熱狗「嚼完吐掉」畫面瘋傳　宣布無限期停更

85萬吃播YTR爆假吃！熱狗「嚼完吐掉」畫面瘋傳　宣布無限期停更

22小時前

緋聞爭議延燒！Winter遭粉絲刻意無視「走紅毯零尖叫」慘況全播出

緋聞爭議延燒！Winter遭粉絲刻意無視「走紅毯零尖叫」慘況全播出

12/26 12:20

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」急認：發言不當

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」急認：發言不當

12/26 07:31

熱門影音

李泳知後悔同框權恩妃！　 見「強烈體型差」笑瘋

李泳知後悔同框權恩妃！　 見「強烈體型差」笑瘋
唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低

唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低
粿粿、范姜彥豐現身法院　平安夜正面交鋒

粿粿、范姜彥豐現身法院　平安夜正面交鋒
認和霍建華：沒想過會在一起　林心如曝10年朋友變夫妻關鍵

認和霍建華：沒想過會在一起　林心如曝10年朋友變夫妻關鍵
安心亞驚覺「和阿Ken滿合的」　被王偉忠湊對：他可以來競爭

安心亞驚覺「和阿Ken滿合的」　被王偉忠湊對：他可以來競爭
禾浩辰下跪求婚：用餘生寵妳　吳品潔感動落淚…當眾激吻

禾浩辰下跪求婚：用餘生寵妳　吳品潔感動落淚…當眾激吻
轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大

轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大
霍建華睽違10年在台灣公開受訪　曝和林心如吵架「是冷靜派」

霍建華睽違10年在台灣公開受訪　曝和林心如吵架「是冷靜派」
陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」

陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」
王ADEN演出臭臉丟工作　康康:有人衝上台揪爽欸

王ADEN演出臭臉丟工作　康康:有人衝上台揪爽欸
安心亞徵友反應

安心亞徵友反應
未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

看更多

【仙境現身】玉山、合歡山下雪啦！ 武嶺1.3度一片白茫茫

即時新聞

剛剛
剛剛
15分鐘前10

《美人心計》女星前夫被判無期徒刑！　詐騙63億受害者發聲

22分鐘前12

史上最美啦啦隊！林志玲空降主場「站C位熱舞」　超甜燦笑羞喊：為了他豁出去

38分鐘前0

辛苦一輩子「孝敬兒女」！周遊豪砸百萬帶全家遊泰　見北捷案嫌父母下跪心痛

45分鐘前0

「水彈女王」權恩妃　紅色喜氣造型首登高雄跨年

1小時前20

吳姍儒連四年接主持棒！ 文總春節特別節目集結老中青

1小時前51

王ADEN昔自爆想偷親《不熙娣》班底！　遭小S逼問全招了

1小時前20

「無性婚姻不成立！」　向太爆向華強77歲還能啪啪啪：婚前一定要試車

1小時前20

痛罵王ADEN朱孝天鬧事：臨死前迴光返照！　孫德榮重砲：從演藝圈消失

2小時前10

黃子韜婚後2個月胖到90kg！放閃揭發福原因　身材遭同行當眾調侃　

2小時前10

樂天新MC雪地穿超辣！泳裝中間挖空「蹦出超兇上圍」事業線被看光

讀者迴響

熱門新聞

  1. 小煜「超辣前妻」深夜全說了！
    7小時前3032
  2. 王ADEN被砍跨年「接替人選是大咖女歌手」！
    4小時前3824
  3. 七夕婚才1年4個月！高山一實震撼宣布離婚
    8小時前104
  4. 她昔是洗頭小妹　如今成三屆金曲歌后！
    18小時前308
  5. 鍾明軒遊歐退稅遭拒！店員「單據打成中國」
    18小時前2623
  6. 黃荷娜染毒逃亡還懷孕了！秘密產娃返韓打溫情牌「養小孩」遭羈押
    5小時前83
  7. 董事長樂團吉董大哥爆猝逝　不敢告知失智老母
    21小時前167
  8. 前NCT泰一入獄3年半定讞！夥同2男輪暴酒醉女　DNA成鐵證
    7小時前10
  9. 金馬導演「開放式關係」玩3P
    12/26 00:292022
  10. 85萬吃播YTR爆假吃！熱狗「嚼完吐掉」宣布無限期停更
    22小時前184
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合