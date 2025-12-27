ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

米倉涼子涉毒「沉默2月發聲」
跨年前變天「2地濕冷4天」
SISTAR韶宥瘦到剩骨頭！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

黃妃 吉董 鍾明軒 王宇婕 葉珂 朱孝天 邱宇辰 Winter

SISTAR韶宥瘦到剩骨頭！人生最低體重49kg　身材小1號近況曝

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團SISTAR成員韶宥出道以來經常分享瘦身秘訣，她近期前往峇里島度假旅遊，沒想到，體重出乎意料降到人生最低巔峰，嚇到直呼「我真的吃很多欸，怎麼會？」她瘦到肉眼看得出的纖細，臉頰與身材都小一號。

▲▼SISTAR韶宥瘦到剩骨頭！人生最低體重49kg　身材小1號近況曝。（圖／翻攝自韶宥YouTube）

▲▼SISTAR韶宥瘦到人生最低體重49kg。（圖／翻攝自韶宥YouTube）

▲▼SISTAR韶宥瘦到人生最低體重49kg　身材小1號近況曝。（圖／翻攝自韶宥YouTube）

[廣告]請繼續往下閱讀...

韶宥近期在峇里島度過冬天假期，並透過Vlog與粉絲分享日常，她在當地樂於享受瑜珈、重訓、冥想、伸展等休閒運動，幾乎天天都在運動，體重也在意料之外下降到49.1公斤，令她嚇到表示「這是我的最低體重，我昨天也吃了很多塔可餅，怎麼會？」

▲▼SISTAR韶宥瘦到剩骨頭！人生最低體重49kg　身材小1號近況曝。（圖／翻攝自韶宥YouTube）

▲▼SISTAR韶宥嘗試各種休閒運動。（圖／翻攝自韶宥YouTube）

▲▼SISTAR韶宥瘦到剩骨頭！人生最低體重49kg　身材小1號近況曝。（圖／翻攝自韶宥YouTube）

由於體重突然下降，韶宥也在影片裡透露「更在努力增重，我的目標是回到韓國以前要增加肌肉量，再次努力一下好好地吃、好好地運動」。

▲▼SISTAR韶宥。（圖／翻攝自韶宥YouTube）

▲▼SISTAR韶宥瘦過頭計劃增重。（圖／翻攝自韶宥YouTube）

▲▼SISTAR韶宥瘦到剩骨頭！人生最低體重49kg　身材小1號近況曝。（圖／翻攝自韶宥YouTube）

韶宥瘦到人生最低體重，留言區也有粉絲表示「看完影片覺得這個運動量真的太強了」、「突然瘦好多喔」、「天天在運動感覺氣色也變好了」，不過也有人表示「韶宥要有點圓圓的比較好看」、「健康就好」。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

SISTAR韶宥SISTAR韶宥

推薦閱讀

小煜「超辣前妻」深夜全說了！離婚4個月…首揭2原因：想更健康生活

小煜「超辣前妻」深夜全說了！離婚4個月…首揭2原因：想更健康生活

4小時前

七夕婚才1年4個月！高山一實震撼宣布離婚　認了：正向討論後的決定

七夕婚才1年4個月！高山一實震撼宣布離婚　認了：正向討論後的決定

5小時前

王ADEN被砍跨年「接替人選是大咖女歌手」！　網瘋讚：好太多了

王ADEN被砍跨年「接替人選是大咖女歌手」！　網瘋讚：好太多了

1小時前

她昔是洗頭小妹「一顆頭只能賺20元」　如今成三屆金曲歌后驚人現況曝

她昔是洗頭小妹「一顆頭只能賺20元」　如今成三屆金曲歌后驚人現況曝

15小時前

鍾明軒遊歐退稅遭拒！　店員「單據打成中國」慘虧上萬

鍾明軒遊歐退稅遭拒！　店員「單據打成中國」慘虧上萬

14小時前

董事長樂團吉董大哥爆猝逝！　情緒潰堤「不敢告知失智老母」

董事長樂團吉董大哥爆猝逝！　情緒潰堤「不敢告知失智老母」

18小時前

黃荷娜染毒逃亡還懷孕了！秘密產娃返韓打溫情牌「養小孩」遭羈押

黃荷娜染毒逃亡還懷孕了！秘密產娃返韓打溫情牌「養小孩」遭羈押

1小時前

前NCT泰一入獄3年半定讞！夥同2男輪暴酒醉女　DNA成鐵證

前NCT泰一入獄3年半定讞！夥同2男輪暴酒醉女　DNA成鐵證

4小時前

專訪／沒人比我們更幸福！金馬導演「揪男友約砲玩3P」　唯一地雷超反差

專訪／沒人比我們更幸福！金馬導演「揪男友約砲玩3P」　唯一地雷超反差

12/26 00:29

85萬吃播YTR爆假吃！熱狗「嚼完吐掉」畫面瘋傳　宣布無限期停更

85萬吃播YTR爆假吃！熱狗「嚼完吐掉」畫面瘋傳　宣布無限期停更

18小時前

緋聞爭議延燒！Winter遭粉絲刻意無視「走紅毯零尖叫」慘況全播出

緋聞爭議延燒！Winter遭粉絲刻意無視「走紅毯零尖叫」慘況全播出

12/26 12:20

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」急認：發言不當

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」急認：發言不當

12/26 07:31

熱門影音

李泳知後悔同框權恩妃！　 見「強烈體型差」笑瘋

李泳知後悔同框權恩妃！　 見「強烈體型差」笑瘋
唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低

唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低
粿粿、范姜彥豐現身法院　平安夜正面交鋒

粿粿、范姜彥豐現身法院　平安夜正面交鋒
認和霍建華：沒想過會在一起　林心如曝10年朋友變夫妻關鍵

認和霍建華：沒想過會在一起　林心如曝10年朋友變夫妻關鍵
安心亞驚覺「和阿Ken滿合的」　被王偉忠湊對：他可以來競爭

安心亞驚覺「和阿Ken滿合的」　被王偉忠湊對：他可以來競爭
禾浩辰下跪求婚：用餘生寵妳　吳品潔感動落淚…當眾激吻

禾浩辰下跪求婚：用餘生寵妳　吳品潔感動落淚…當眾激吻
轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大

轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大
霍建華睽違10年在台灣公開受訪　曝和林心如吵架「是冷靜派」

霍建華睽違10年在台灣公開受訪　曝和林心如吵架「是冷靜派」
陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」

陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」
王ADEN演出臭臉丟工作　康康:有人衝上台揪爽欸

王ADEN演出臭臉丟工作　康康:有人衝上台揪爽欸
安心亞徵友反應

安心亞徵友反應
未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

看更多

EPIK HIGH路邊遇到小學生　給零用錢花突然行大禮XD

即時新聞

剛剛
剛剛
9分鐘前0

神級卡司+1！破億點擊女星來台唱八里跨年　「許願吃爆夜市美食」

15分鐘前0

只剩一套衣服！Janet帶孩出國「座位全被分開」 過程超崩潰：行李也掉了

18分鐘前1

王ADEN慘翻車！　吳宗憲唱跨年「機車衝上台」吐金句：歌迷是衣食父母

24分鐘前0

2026馬年發財密技！跨年夜握關鍵金額　小孟老師：大發八方財

31分鐘前0

SISTAR韶宥瘦到剩骨頭！人生最低體重49kg　身材小1號近況曝

1小時前0

林心如幫霍建華慶生！深夜罕見放閃PO「私下大餐」　4字洩真實心願

1小時前0

75歲男星求婚小37歲未婚妻！爆女方「已有16歲私生子」　本尊發聲了

1小時前1217

王ADEN被砍跨年「接替人選是大咖女歌手」！　網瘋讚：好太多了

1小時前31

黃荷娜染毒逃亡還懷孕了！秘密產娃返韓打溫情牌「養小孩」遭羈押

1小時前0

信用卡刷不過！短今卡在公車驗票機「付現也不行」崩潰　結局超暖

讀者迴響

熱門新聞

  1. 小煜「超辣前妻」深夜全說了！
    4小時前2429
  2. 七夕婚才1年4個月！高山一實震撼宣布離婚
    5小時前104
  3. 王ADEN被砍跨年「接替人選是大咖女歌手」！
    1小時前2416
  4. 她昔是洗頭小妹　如今成三屆金曲歌后！
    15小時前288
  5. 鍾明軒遊歐退稅遭拒！店員「單據打成中國」
    14小時前2222
  6. 董事長樂團吉董大哥爆猝逝　不敢告知失智老母
    18小時前167
  7. 黃荷娜染毒逃亡還懷孕了！秘密產娃返韓打溫情牌「養小孩」遭羈押
    1小時前61
  8. 前NCT泰一入獄3年半定讞！夥同2男輪暴酒醉女　DNA成鐵證
    4小時前10
  9. 金馬導演「開放式關係」玩3P
    12/26 00:292022
  10. 85萬吃播YTR爆假吃！熱狗「嚼完吐掉」宣布無限期停更
    18小時前184
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合