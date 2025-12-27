SISTAR韶宥瘦到剩骨頭！人生最低體重49kg　身材小1號近況曝

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團SISTAR成員韶宥出道以來經常分享瘦身秘訣，她近期前往峇里島度假旅遊，沒想到，體重出乎意料降到人生最低巔峰，嚇到直呼「我真的吃很多欸，怎麼會？」她瘦到肉眼看得出的纖細，臉頰與身材都小一號。

▲▼SISTAR韶宥瘦到人生最低體重49kg。



韶宥近期在峇里島度過冬天假期，並透過Vlog與粉絲分享日常，她在當地樂於享受瑜珈、重訓、冥想、伸展等休閒運動，幾乎天天都在運動，體重也在意料之外下降到49.1公斤，令她嚇到表示「這是我的最低體重，我昨天也吃了很多塔可餅，怎麼會？」

▲▼SISTAR韶宥嘗試各種休閒運動。



由於體重突然下降，韶宥也在影片裡透露「更在努力增重，我的目標是回到韓國以前要增加肌肉量，再次努力一下好好地吃、好好地運動」。

▲▼SISTAR韶宥瘦過頭計劃增重。



韶宥瘦到人生最低體重，留言區也有粉絲表示「看完影片覺得這個運動量真的太強了」、「突然瘦好多喔」、「天天在運動感覺氣色也變好了」，不過也有人表示「韶宥要有點圓圓的比較好看」、「健康就好」。