樂天新MC雪地穿超辣！泳裝中間挖空「蹦出超兇上圍」事業線被看光

記者潘慧中／綜合報導

巫苡萱2016年拿下LamiGirls海選冠軍後，便辭掉銀行工作改當啦啦隊，直到今年才正式卸下此身分，轉型為球團MC。近日格外引起討論的是，她在社群網站上傳了兩張超辣滑雪照，立刻吸引1.4萬人按讚。

▲巫苡萱雪地解放泳裝。（圖／翻攝自Instagram／avawu0726）



照片中，可以看到巫苡萱換上了一套設計感十足的黑色連身泳裝，胸前的交叉綁帶挖空設計，剛好露出渾圓半球和深溝，性感尺度破表！她頭上還戴著一頂巨大的棕色泰迪熊毛絨頭套，對著鏡頭擺出戳鼻子的呆萌動作，將「可愛」與「性感」兩種截然不同的風格完美融合。

另一張照片中，只見巫苡萱上半身僅穿著一件淺藍色運動內衣，下身搭配寶藍色滑雪褲，手扶滑雪板在雪地上擺出俏皮眨眼的表情，完美襯托出她白皙透亮的肌膚與緊實的腰部線條。

▲巫苡萱辣秀好身材。（圖／翻攝自Instagram／avawu0726）



對於新的MC身分，巫苡萱坦承最大挑戰是咬字部分，雖然「可愛ㄆㄧㄚˇ音」已成為她在綜藝節目中的特色，但轉型為MC後，她需要展現更多專業與氣場。

▲▼巫苡萱已卸下啦啦隊的身分。（圖／翻攝自Instagram／avawu0726）



於是，巫苡萱決定「每天強迫自己多閱讀，改進咬字和語氣，努力突破自己，讓主持風格更具魅力」，並加強對棒球的知識，提升外語能力，希望日後能加入英文訪談，為球迷帶來耳目一新的體驗。