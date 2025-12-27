讓加害者受重罰！JYP大動作告Stray Kids黑粉　強調：不接受和解

記者張筱涵／綜合報導

韓團Stray Kids所屬公司JYP娛樂今（27日）再度針對藝人權益侵害事件發聲，公開目前法律應對進度，強調已透過專業監控公司長期蒐證，並持續對散布不實資訊、惡意抹黑及嘲弄的網路留言與貼文提出告訴。

▲Stray Kids。（圖／翻攝自X／Stray_Kids）



JYP透露，近期調查機關已取得法院核發的相關搜索令，正鎖定被告身分進行偵辦，甚至包含在海外平台發布惡意內容的帳號也在確認身分中，並重申「不會有任何寬恕或和解」。

JYP在官方SNS公告指出，為了保護Stray Kids的權益，對於「散布假消息、惡意毀謗等侵害藝人基本權的行為」持續採取強硬法律手段。公司表示，透過專業監控團隊即時追蹤國內外社群及SNS平台，將惡意貼文與留言資料整理蒐集，並「持續提交告訴狀與起訴書」，針對相關撰寫者依法追究責任。

公告中也提到，近期因蒐證資料累積，調查機關已取得搜索令並進一步展開行動，「正在特定被告身份調查中」，同時也透過國內外法院程序追查在海外平台張貼惡意內容者的真實身分。JYP強調，未來仍會與調查機關及法院緊密合作，「直到加害者受到嚴重處罰為止，都會積極應對到底」。

值得注意的是，JYP也再次強硬表態，表示在處理過程中「絕不接受任何寬恕或和解」，並呼籲粉絲團名「STAY」若有掌握相關違法行為證據，也希望能主動提供檢舉資料，協助公司進一步蒐證。JYP最後也向支持Stray Kids的粉絲致謝，表示將持續以藝人為最優先，盡全力守護旗下藝人的權益與安全。