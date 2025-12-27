ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
米倉涼子涉毒「沉默2月發聲」
跨年前變天「2地濕冷4天」
SISTAR韶宥瘦到剩骨頭！
讓加害者受重罰！JYP大動作告Stray Kids黑粉　強調：不接受和解

記者張筱涵／綜合報導

韓團Stray Kids所屬公司JYP娛樂今（27日）再度針對藝人權益侵害事件發聲，公開目前法律應對進度，強調已透過專業監控公司長期蒐證，並持續對散布不實資訊、惡意抹黑及嘲弄的網路留言與貼文提出告訴。

▲▼Stray Kids。（圖／翻攝自X／Stray_Kids）

▲Stray Kids。（圖／翻攝自X／Stray_Kids）

JYP透露，近期調查機關已取得法院核發的相關搜索令，正鎖定被告身分進行偵辦，甚至包含在海外平台發布惡意內容的帳號也在確認身分中，並重申「不會有任何寬恕或和解」。

JYP在官方SNS公告指出，為了保護Stray Kids的權益，對於「散布假消息、惡意毀謗等侵害藝人基本權的行為」持續採取強硬法律手段。公司表示，透過專業監控團隊即時追蹤國內外社群及SNS平台，將惡意貼文與留言資料整理蒐集，並「持續提交告訴狀與起訴書」，針對相關撰寫者依法追究責任。

公告中也提到，近期因蒐證資料累積，調查機關已取得搜索令並進一步展開行動，「正在特定被告身份調查中」，同時也透過國內外法院程序追查在海外平台張貼惡意內容者的真實身分。JYP強調，未來仍會與調查機關及法院緊密合作，「直到加害者受到嚴重處罰為止，都會積極應對到底」。

值得注意的是，JYP也再次強硬表態，表示在處理過程中「絕不接受任何寬恕或和解」，並呼籲粉絲團名「STAY」若有掌握相關違法行為證據，也希望能主動提供檢舉資料，協助公司進一步蒐證。JYP最後也向支持Stray Kids的粉絲致謝，表示將持續以藝人為最優先，盡全力守護旗下藝人的權益與安全。

小煜「超辣前妻」深夜全說了！離婚4個月…首揭2原因：想更健康生活

5小時前

王ADEN被砍跨年「接替人選是大咖女歌手」！　網瘋讚：好太多了

3小時前

七夕婚才1年4個月！高山一實震撼宣布離婚　認了：正向討論後的決定

6小時前

她昔是洗頭小妹「一顆頭只能賺20元」　如今成三屆金曲歌后驚人現況曝

16小時前

鍾明軒遊歐退稅遭拒！　店員「單據打成中國」慘虧上萬

16小時前

黃荷娜染毒逃亡還懷孕了！秘密產娃返韓打溫情牌「養小孩」遭羈押

3小時前

董事長樂團吉董大哥爆猝逝！　情緒潰堤「不敢告知失智老母」

19小時前

前NCT泰一入獄3年半定讞！夥同2男輪暴酒醉女　DNA成鐵證

6小時前

專訪／沒人比我們更幸福！金馬導演「揪男友約砲玩3P」　唯一地雷超反差

12/26 00:29

85萬吃播YTR爆假吃！熱狗「嚼完吐掉」畫面瘋傳　宣布無限期停更

20小時前

緋聞爭議延燒！Winter遭粉絲刻意無視「走紅毯零尖叫」慘況全播出

12/26 12:20

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」急認：發言不當

12/26 07:31

