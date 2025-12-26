她昔是洗頭小妹「一顆頭只能賺20元」　如今成三屆金曲歌后驚人現況曝

記者蔡琛儀／台北報導

金曲台語歌后黃妃自今（26日）起一連兩天在台北國際會議中心開唱，黃妃也感性回憶起出道前的生活，透露曾在美容院當洗頭妹，當時洗一顆頭只能賺20元，她打趣說：「現在身價不同了，洗一顆頭要收20萬！」

▲黃妃今晚開唱。（圖／記者黃克翔攝）

黃妃一開場便以大紅鑲藍邊禮服震撼全場，向來幽默的她，穿上20公分高的高底鞋，坦言很怕跌倒。向來容易緊張的她，今晚難得連續唱了10多首歌，她直呼緊張就算有提詞機輔助還是怕唱錯。

她今晚先以〈風塊哭〉開場，觀眾大喊想聽〈追追追〉，她幽默說：「我出道這麼久沒別的歌嗎？你們知道我通常一唱這首歌就下班了喔！」不過她還是滿足了歌迷心願，除了演唱〈追追追〉，歌單還包括了〈純情青春夢〉以及「布袋戲組曲」〈非常女〉、〈粉紅色的腰帶〉、〈苦海女神龍〉，以及〈瀟灑走一回〉、〈我的心裡只有你沒有他〉等歌曲。

▲ 黃妃是三屆金曲台語歌后，實力驚人。（圖／記者黃克翔攝）

今晚助唱的則是郭忠祐、陳怡婷，郭忠祐選了許多80、90年代曲目，陳怡婷則獻唱〈一路上的愛呀〉，描述她從18、19歲到現在的心路歷程，演唱會最後在黃妃演唱〈See You 啊囉哈〉的歡樂歌聲中結束。