小煜「超辣前妻」深夜全說了！離婚4個月…首揭2原因：想更健康生活

《模范棒棒堂》出身的小煜（楊奇煜）月初無預警宣布，已和老婆言言離婚約3個月，讓粉絲為之錯愕。面對新的一年即將到來，言言27日凌晨在社群網站有感而發地說：「雖然離婚了，但我們對家人的愛不變。」

▲言言首度吐露兩個離婚原因。



面對家庭結構的改變，言言坦言這過程可能會帶給家人不安，但她想讓家人知道，「你們得到的愛，從未減少一分。」她重申雙方依然是家人的父母，這一點「從來沒有改變」，會共同努力消除家人的疑慮。

▲小煜和言言的5年婚姻已結束約4個月。



談及分開原因，言言展現了成熟的態度。她解釋做出這個決定，「是因為想用更健康的方式生活，也希望用更穩定的心，繼續守護你們的成長。」她認為雖然夫妻緣分已盡，但那份愛「會用不同的方式存在，卻同樣深、同樣真」，轉化為另一種形式的陪伴與守護。

▲言言向身邊的親友致上謝意。



最後，言言也向身邊的親友致上謝意，「謝謝這個家庭裡的每一位成員，無論是親人、朋友，還是關心我們的長輩」，謝謝大家願意包容、理解並給予體諒，「因為你們的支持，這依然是一個充滿愛的家庭。」