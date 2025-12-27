七夕婚才1年4個月！高山一實震撼宣布離婚　認了：正向討論後的決定

記者張筱涵／綜合報導

前乃木坂46成員高山一實與YouTuber「QuizKnock」福良拳（ふくらP）27日分別在各自社群平台同步發文，正式宣布已離婚。兩人以相同措辭對外說明，表示「夫妻間以正向態度反覆討論後，決定解除婚姻關係」，消息曝光後也讓不少粉絲感到震驚。

▲高山一實和福良拳離婚。（圖／翻攝自Instagram／takayama.kazumi.official、X／fukura_p）



高山一實在聲明中向支持者致歉，坦言「儘管在結婚時收到了大家溫暖的祝福，卻仍走到今天這樣的結果，對此由衷致上歉意」，並承諾未來仍會「誠懇努力於工作活動」，希望外界持續以溫暖目光守護．福良拳則表示會一如既往全力投入活動，盼大家繼續支持。

據日媒報導，兩人去年7月7日選在七夕公開結婚喜訊，然而據《體育日本》報導，他們約在今年11月左右便已完成離婚程序，婚姻僅維持約1年4個月便畫下句點。

兩人的戀情起源也曾是粉絲津津樂道的話題。報導指出，高山一實原本就是QuizKnock的忠實粉絲，加上兩人都熱愛解謎而產生共鳴，進而發展為交往關係。當時兩人在宣布結婚時，甚至把「解謎」巧思融入公告內容，引發社群平台熱烈討論，他們婚後也曾在男方的YouTube頻道公開夫妻一起挑戰解謎的互動，展現甜蜜模樣。只是這段備受祝福的婚姻仍未能長久，最終仍選擇分開，各界也關注兩人未來動向。