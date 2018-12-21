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李毓芬頭髮越剪越短！　逆齡「肩上2公分」狂飄仙氣

記者潘慧中／綜合報導

李毓芬有著天使臉孔、魔鬼身材，吸引不少男網友喜愛，儘管工作忙錄，仍時常會分享生活點滴，她不久前才剪掉及胸長髮，頭髮變成及肩長度，近來似乎剪上癮了，在社群網站PO出一系列運動美照，有眼尖網友發現她剪短到肩上，引來不少人狂讚：「短髮好適合妳！」

▲▼李毓芬頭髮越剪越短！（圖／翻攝自Instagram／leeyufen）

▲李毓芬曾留過及胸長髮。（圖／翻攝自Instagram／leeyufen）

李毓芬12月初仍頂著中長髮，長度大約落在鎖骨附近，相較於以前的及胸長髮流露女人味，中長髮多了一分俐落感，事隔不到1個月，她的頭髮一口氣短成肩上2公分的長度，襯托巴掌臉，看起來也更加逆齡了，絲毫猜不出她已經33歲。

▲▼李毓芬頭髮越剪越短！（圖／翻攝自Instagram／leeyufen）

▲李毓芬12月初還留著及肩中長髮。（圖／翻攝自Instagram／leeyufen）

同樣引起關注的是李毓芬的好身材，她曬出運動照並有感而發地說，曾深受腰傷和氣喘所擾，幸好有找到方法和它們和平共處，「希望能唱能跳的人生」，了解自己的身體、學會放鬆肌肉是一輩子的課題。

▲▼李毓芬頭髮越剪越短！（圖／翻攝自Instagram／leeyufen）

▲▼李毓芬PO運動照被發現頭髮越剪越短。（圖／翻攝自Instagram／leeyufen）

▲▼李毓芬頭髮越剪越短！（圖／翻攝自Instagram／leeyufen）

照片中，可以看到李毓芬換了不少套運動裝，激短版灰色上衣，大膽露出內搭的白色背心，呼之欲出的上圍讓人大飽眼福，接著換上淺色背心，纖細腰身隱約能看到馬甲線，搭配同色系貼腿褲，正好襯托出穠纖合度的好身材。

▲▼李毓芬頭髮越剪越短！（圖／翻攝自Instagram／leeyufen）

▲李毓芬變得更逆鈴了。（圖／翻攝自Instagram／leeyufen）

李毓芬IG全文：

曾經受過腰傷舊傷和氣喘，我也很慶幸能找到方法來跟這些傷和平共處，調節呼吸，懂得身體放鬆肌肉，這是一輩子的課程。
#希望能唱能跳的人生#

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