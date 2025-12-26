85萬吃播YTR爆假吃！熱狗「嚼完吐掉」畫面瘋傳　宣布無限期停更

記者蔡宜芳／綜合報導

日籍吃播YouTuber「Togimochi（토기모치）」定居在南韓，靠著介紹韓日美食的吃播內容累積高人氣，擁有85萬訂閱者。怎要，她日前被網友抓包將食物咀嚼後又吐出來，引發爭議，如今她也宣布將無限期休息。

▲Togimochi是定居在韓國的人氣吃播網紅。（圖／翻攝自Instagram／togistagram）

Togimochi在21日上傳的影片中，吃5個熱狗並搭配可樂。不料，當她吃到第4個熱狗時，卻出現咀嚼完沒有吞下去、直接吐出來的片段，畫面迅速掀起網友議論。雖然影片隨後就被刪除，但疑似吃播作假的截圖與片段很快在社群擴散，爭議也因此越滾越大。

▲Togimochi被發現假吃。（圖／翻攝自X）

對此，粉絲直言「感到被背叛了」、「之前的吃播難道都是在演戲嗎」、「我相信並看了她幾年，真的很震驚」。也有部分網友翻出Togimochi過去的影片，質疑說「幾乎看不到吞嚥的畫面」，讓外界對她以往的吃播產生懷疑。

隨著風波持續擴大，Tokimochi在24日透過個人Instagram發文揭露近況，她表示，自己近幾個月來工作量過大，在最近2、3週內已明顯到了極限，「到目前為止，我不論如何都能在主頻道與副頻道每兩天上傳一次影片，但現在已經沒有預錄存檔，也無法進行下次拍攝了。感受到極限，因此決定無限期休息。」

至於停更的個人原因，Tokimochi坦言，因為工作占據太多時間，讓她沒辦法和女兒、親友相處，「我現在強烈地希望能更珍惜與女兒的時間，因此想暫時休息一下，享受那些一直錯過的輕鬆時光。」

Tokimochi也在貼文中提到，從開始經營YouTube至今已經10年，原本是因為覺得這是開心的事，才一路堅持，但近期忙碌到讓「開心變成辛苦」。她表示，因為Instagram與部落格沒有固定投稿壓力，也不必承擔拍攝、剪輯的負擔，所以仍會繼續更新。

▲▼Togimochi回應爭議並宣布停更。（圖／翻攝自Instagram／togistagram）