鍾明軒遊歐退稅遭拒！　店員「單據打成中國」慘虧上萬

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅鍾明軒近年經常拍攝到各地旅遊的影片，他在26日拍攝短片透露，自己在旅歐期間遇到「退稅烏龍」，感到既生氣又無奈，也藉著自己的經驗提醒網友「一定要確認店家輸入資訊正確」。

▲鍾明軒經常分享旅遊心得。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）

鍾明軒透露，因為過幾天就要跟朋友去日本旅行，所以特地在米蘭購入始祖鳥雪衣，也按照正常程序在店家辦理退稅。沒想到，當他準備啟程回家，到機場準備申請退稅款時，竟被機場告知「無法退款」，讓他當場傻眼。

鍾明軒仔細追問後，才得知問題出在國家代碼輸入錯誤。他無奈表示：「大家真的不要太相信歐洲人的辦事能力。」指出因為每個國家的退稅代碼不同，「台灣代碼是158，中國代碼是156。」但店家竟把他的資料填成「中國156」，導致無法退稅，讓他直接虧一萬多塊台幣。

▲鍾明軒因店家輸入資訊錯誤，導致退稅失敗。（圖／翻攝自Instagram／big_star_ken）

鍾明軒也提到，機場提供的解決方式相當麻煩，「就是我未來回到米蘭，我要回到原商店，然後把單據拿給他，三個月內要請他重開一張單子給我。」他為此提醒大家，在歐洲購物退稅時，即使店員看著護照打字，也一定要當場確認對方輸入的是正確資訊，避免退稅退不了還得舟車勞頓補救。