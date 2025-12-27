黃子韜婚後2個月胖到90kg！放閃揭發福原因　身材遭同行當眾調侃　

記者田暐瑋／綜合報導

黃子韜在2024年與徐藝洋登記結婚，10月舉行婚禮，小倆口時常公開放閃，近日他在節目上意外透露自己體重已經90公斤，連王鶴棣都忍不住問：「結了婚真的會幸福肥嗎？」引發網友熱議。

黃子韜在綜藝節目《宇宙閃爍請注意》中，被節目組安排外星人強行進入房間突襲叫醒，試圖將仍在熟睡中的黃子韜抬走，沒穿褲子的他嚇得趕緊掙脫，緊急大喊：「我比較重，我90公斤！」被節目其他來賓調侃「長胖了」，但好友王鶴棣高EQ打圓場：「所以結了婚真的會幸福肥嗎？」

▲黃子韜婚後幸福肥。（圖／翻攝自微博）



[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然黃子韜當場嘴硬表示已經算很好，還減了點體重，「不算特別肥！」由於他過去以偶像身分出道時，都是維持瘦高的外表體態，回到房間後對著鏡子陷入了自我懷疑，隨後在直播中坦言，發福的原因主要是因為妻子做的飯太好吃，「幸福太幸福了。」

許多網友對於黃子韜表示理解，認為是婚姻幸福的正常現象，網友笑道，「看黃子韜被節目組突襲的樣子笑不活了」、「這波毫無偶像包袱的操作真的太圈粉」、「婚後都是這樣的嘛，哈哈哈，我老公也是婚後就幸福肥了」。

▲黃子韜婚後幸福肥。（圖／翻攝自微博）