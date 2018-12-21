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右胸流黃膿分泌物「以為得乳癌」　她體檢後…被告知「腦要開刀」！

記者潘慧中／綜合報導

楊皓如曾聽聞閨蜜因為胸部擠出血，幾經檢查才發現是腦瘤，看似沒關聯卻差點鬧出人命，為了不讓同樣情形發生在自己身上，之後每天洗澡都會檢查胸部，可怕的是，她明明已經退奶1年多，有次竟真的擠出乳汁，嚇得她連忙就醫，甚至開始安排身後事。

▲▼體檢被告知腦要開刀（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）

▲▼體檢被告知腦要開刀（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）

▲▼體檢被告知腦要開刀（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）

▲楊皓如閨蜜的胸部接連流出白色、黃色分泌物，最後甚至出血。（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）

楊皓如最近在《一袋女王》透露，姊妹淘從一開始流出白色乳汁，以為太疲勞而沒放在心上，後來變成黃黃膿膿的分泌物，拖了一陣子竟然擠出血，閨蜜以為得乳癌，檢查胸部卻也沒有大礙，拖到最後終於檢查出是腦瘤，緊急住院開腦部手術，若不是胸部分泌物，腦瘤會大到讓人無預警昏倒，「我就沒救了。」

▲▼體檢被告知腦要開刀（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）

▲楊皓如有次竟然也擠出白色乳汁。（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）

和好姊妹聊完人生無常，楊皓如開始每天檢查胸部，有次洗完澡擦乳液時，右胸竟擠出白色乳汁，她心想退奶1年多應該不會出現這種情況，連忙預約胸部超音波，並在就醫前「安排一些我自己的身後事」，不但多加保單，想到老公比較疼女兒，兒子可能會不被照顧，她就把自己和兒子的戶籍遷到表弟家。

▲▼體檢被告知腦要開刀（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）

▲楊皓如就醫前先安排好身後事。（圖／翻攝自YouTube／一袋女王）

打點好一切後，楊皓如鼓起勇氣踏進醫院檢查胸部，超音波報告出來後發現，她其中有一條乳腺是擴張的，醫生認為是正常情形，但仍提醒她回家要繼續觀察。

▲楊皓如片段約在35：02分。（影／取自YouTube／一袋女王）

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