前NCT泰一入獄3年半定讞！夥同2男輪暴酒醉女　DNA成鐵證

前韓團NCT成員泰一涉嫌性侵案判決確定。韓媒報導指出，南韓大法院（最高法院）已駁回泰一與2名共犯提出的上訴，意味著泰一因違反《性暴力犯罪處罰等特例法》（特殊準強姦）罪名成立，最終將入獄服刑3年6個月，刑期正式定讞。

根據判決內容，泰一於去年6月與友人李姓、洪姓兩名男子，在首爾梨泰院某夜店結識一名外國籍女子A。3人隨後利用A女酒醉、無法反抗的狀態，輪流對其施暴。檢方調查時也指出，A女身上驗出3名被告的DNA，成為定罪關鍵證據之一。

一審法院今年7月先行判處泰一與兩名共犯各3年6個月有期徒刑，並當庭收押；二審維持原判，除刑期不變外，另命3人需接受40小時性暴力治療課程，並限制5年內不得任職兒少及身心障礙相關機構。泰一雖對二審判決提出上訴，但大法院最終不受理，判決因此確定。

泰一在二審最終陳述時曾表示，自己「承認所有罪行並深刻反省」，也向被害者致歉，稱「無法彌補傷害，但會真心謝罪」，面對二審結果表示上訴最後被駁回，3年6個月刑期正式定讞。

消息曝光後，引發韓國論壇theqoo熱烈討論，不少網友震驚泰一竟仍提出上訴，直呼「上訴也太荒謬」、「史上最誇張偶像」，也有人質疑刑期偏輕，認為「集體性侵只判3年半？」、「太短了，根本不合理」，更有留言痛批案件細節令人作嘔，呼籲司法應加重性犯罪刑責。

