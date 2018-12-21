ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

楊丞琳、張韶涵、陳妍希、周揚青全到了！　「喝阿嬌喜酒」根本同樂會

記者潘慧中／綜合報導

阿嬌（鍾欣潼）與「醫界王陽明」賴弘國20日正式舉辦婚禮，好人緣的她，吸引圈內眾多大咖到場祝福，楊丞琳、張韶涵和陳妍希等人齊聚一堂，周揚青也PO出一系列喝喜酒、與新郎同框的合照，現場可說是眾星雲集。

▲▼楊丞琳、張韶涵、陳妍希喝阿嬌喜酒（圖／翻攝自微博、Instagram）

▲楊丞琳參加阿嬌婚禮。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

照片中，可以看到楊丞琳頂著空氣瀏海、及胸長髮，身穿暗紅色西裝外套，內搭白襯衫，看似中規中矩，誇張耳環又增添幾分趣味，把握吃喜宴的空檔，她接連和陳妍希、張韶涵、阿Sa等人合照，「這個婚禮很溫馨，很真摯，也很像演藝圈的同樂會，大家玩得很嗨。」

▲▼楊丞琳、張韶涵、陳妍希喝阿嬌喜酒（圖／翻攝自微博、Instagram）

▲▼楊丞琳和陳妍希、張韶涵、阿Sa開心合照。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

▲▼楊丞琳、張韶涵、陳妍希喝阿嬌喜酒（圖／翻攝自微博、Instagram）

陸續曝光的畫面中，只見陳妍希身穿紅色洋裝，喜氣洋洋襯托出紅潤氣色。張韶涵同樣以一襲紅色洋裝出席，特別的是外搭黑色馬甲，呼應腳上短靴相當有個性，儘管全身包緊緊，仍能看出纖細腰身與小腿線條。

▲▼楊丞琳、張韶涵、陳妍希喝阿嬌喜酒（圖／翻攝自微博、Instagram）

▲張韶涵盛裝出席。（圖／翻攝自微博／張家衣）

周揚青頂著精緻妝容，放下及胸長髮，身穿菱形花紋洋裝現身，開心和賭王何鴻燊的三房千金何超蓮等好友合照。阿Sa則是穿著伴娘服和好友們拍照，一襲粉膚色長禮服，衣身繡有精緻花卉圖案，襯托她簡單大方的氣質。

▲▼楊丞琳、張韶涵、陳妍希喝阿嬌喜酒（圖／翻攝自微博、Instagram）

▲周揚青也去喝喜酒了。（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww）

楊丞琳IG全文：

恭喜兩位新人 這個婚禮很溫馨 很真摯 也很像演藝圈的同樂會 大家玩得很嗨 看到阿嬌幸福 真的很替她開心 光是一開始的影片就把我搞哭 很感動 希望妳一直被寵愛 一直被保護 一直像今天這樣笑得好快樂

辣媽體驗男人的「蛋蛋哀傷」　痛到倒地乾嘔差點噴出屎來

推薦閱讀

法拉利車主其實很倒霉！　廖人帥仍「堅持捐10萬」原因曝光：他頭低到不能再低

林志玲「凸肚現形」肉臀圓一圈！　網友傻眼驚喊：走樣了

看電影撿到折疊手機！　意外戳破「劈腿謊言」她男友下跪道歉

4 in Love「全素顏」喝下午茶！　「閨蜜髮型」自拍…網：凍齡18年

前夫再婚當天…　「華航林依晨」PO文：別忘了自己多有魅力

右胸流黃膿分泌物「以為得乳癌」　她體檢後…被告知「腦要開刀」！

同居「一個舉動」惹火處女座男友！　國光女神被碎念2hr：整個幻滅

《通靈2》一殺青…瑤瑤「大開深V挖空」！　側拍超邪惡：辣一點

小鬼噤聲5hr…終於鬆口「和妞妞關係」！　網幫QQ：超有風度

目睹懷孕貓演員「腿斷、口鼻流血」！　孫儷心疼收編《甄嬛傳》的牠

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

目睹懷孕貓演員「腿斷、口鼻流血」！　孫儷心疼收編《甄嬛傳》的牠

「有巨石強森我就退出」放話不演《玩命關頭9》　2角色反悔回歸

他放天燈狂喊：我要娶到周子瑜！　「下秒墜落燒毀」…8千網笑噴：別為難神明

丫頭被假掰女星害解約！　黑人秒猜「黑澀會關鍵字」…名字曝光傻眼：怎麼會

《窒息》骨肉噴濺「凌遲2小時」　影評奔逃嚇吐：天殺的X小！

《比悲傷》票房「倒升35%」超越《與神同行》！達人驚呆：30年未見

楊丞琳、張韶涵、陳妍希、周揚青全到了！　「喝阿嬌喜酒」根本同樂會

朴寶劍親下去了！見宋慧喬眼裡含淚⋯　抓進懷裡深吻30秒

袁詠儀參加阿嬌婚禮「長髮回春」　網驚：像28年前選港姐！

咘咘狂愛「薄紗公主風」　BO妞一旁皺眉冷看姊姊

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

楊丞琳, 張韶涵, 陳妍希, 周揚青, 阿嬌

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 狄鶯爆「確定退出演藝圈」！　下半輩子「全為了孫安佐而活」
  2. 鄒兆龍：韓國瑜在美國很紅！　「好萊塢高雄人」說話了
  3. 鳴影品／失智症長照 《初戀的情人》和《被遺忘的幸福》同陷兩難
  4. 孫尤安被閨蜜搶男友！「有人說他們睡一起」失聯3月警察上門
  5. 60歲老翁求美女醫「手動挖便秘」！　她奮力試完…「看到邪惡笑容」大崩潰
  6. 新版《神鬼奇航》真的沒有強尼戴普！　迪士尼首度證實
  7. 王仁甫12歲女兒「越大越美」！　完全遺傳季芹鉛筆腿
  8. 在台灣就這樣寫！　伊能靜簡體字狂被糾錯...轟網「無知」給難看
  9. 玖壹壹上街頭搏感情！快來捕獲「RUN新聞」耶誕交換禮物
  10. 「暮光女」克莉絲汀史都華又換新女友？　被爆分手維密天使

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366