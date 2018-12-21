楊丞琳、張韶涵、陳妍希、周揚青全到了！　「喝阿嬌喜酒」根本同樂會

記者潘慧中／綜合報導

阿嬌（鍾欣潼）與「醫界王陽明」賴弘國20日正式舉辦婚禮，好人緣的她，吸引圈內眾多大咖到場祝福，楊丞琳、張韶涵和陳妍希等人齊聚一堂，周揚青也PO出一系列喝喜酒、與新郎同框的合照，現場可說是眾星雲集。

▲楊丞琳參加阿嬌婚禮。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）



照片中，可以看到楊丞琳頂著空氣瀏海、及胸長髮，身穿暗紅色西裝外套，內搭白襯衫，看似中規中矩，誇張耳環又增添幾分趣味，把握吃喜宴的空檔，她接連和陳妍希、張韶涵、阿Sa等人合照，「這個婚禮很溫馨，很真摯，也很像演藝圈的同樂會，大家玩得很嗨。」

▲▼楊丞琳和陳妍希、張韶涵、阿Sa開心合照。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）



陸續曝光的畫面中，只見陳妍希身穿紅色洋裝，喜氣洋洋襯托出紅潤氣色。張韶涵同樣以一襲紅色洋裝出席，特別的是外搭黑色馬甲，呼應腳上短靴相當有個性，儘管全身包緊緊，仍能看出纖細腰身與小腿線條。

▲張韶涵盛裝出席。（圖／翻攝自微博／張家衣）



周揚青頂著精緻妝容，放下及胸長髮，身穿菱形花紋洋裝現身，開心和賭王何鴻燊的三房千金何超蓮等好友合照。阿Sa則是穿著伴娘服和好友們拍照，一襲粉膚色長禮服，衣身繡有精緻花卉圖案，襯托她簡單大方的氣質。

▲周揚青也去喝喜酒了。（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww）



楊丞琳IG全文：

恭喜兩位新人 這個婚禮很溫馨 很真摯 也很像演藝圈的同樂會 大家玩得很嗨 看到阿嬌幸福 真的很替她開心 光是一開始的影片就把我搞哭 很感動 希望妳一直被寵愛 一直被保護 一直像今天這樣笑得好快樂