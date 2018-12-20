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《通靈2》一殺青…瑤瑤「大開深V挖空」！　側拍超邪惡：辣一點

記者潘慧中／綜合報導

郭書瑤（瑤瑤）不但有魔鬼身材，演藝事業也屢獲肯定，日前開拍《通靈少女2》終於在19日殺青，維持了好幾天劇中的激短髮，她事後換上火辣服裝宣告：「回歸自我！」讓一票粉絲大飽眼福。

▲▼瑤瑤開深V挖空（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

▲《通靈少女2》已經殺青。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

照片中，可以看到郭書瑤終於告別劇中短髮，隨興放下及胸長髮，她自嘲：「靠著頭髮找回自己！」舉起左手抓起一把頭髮，舉手投足都非常有女人味，光是神情就能感受到她的雀躍。

▲▼瑤瑤開深V挖空（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

▲郭書瑤一下戲就換回火辣裝扮。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

不只靠頭髮找回自己，郭書瑤也擺脫劇中包緊緊的造型，只見她身穿黑色繞頸服裝，胸前深V挖空的剪裁，加上邪惡的側拍角度，讓深邃事業線和渾圓東西半球一覽無遺，程予希留言直誇：「回歸自我會不會變得太辣了哈哈哈？！」她則笑回：「寒流辣一點比較不冷！」

▲▼瑤瑤開深V挖空（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

▲郭書瑤在劇中留激短髮。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

《通靈少女》由郭書瑤飾演16歲少女「小真」，白天在學校當普通高中生，放學制服一脫手持刀劍，變成身負天命的仙姑，如今第二季殺青，拍攝期間依舊由索非亞擔任顧問，瑤瑤透露第一天開拍時，對方有跟媽祖娘娘溝通，藉由媽祖娘娘寫下藏頭詩「通靈圓滿」，令所有人起雞皮疙瘩。

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