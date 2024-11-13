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宋再臨前經紀人哀痛發聲！　曝他私下「非常努力也很照顧身邊人」

記者劉宛欣／綜合報導

南韓知名演員宋再臨被發現在家中離世，享年39歲，身邊留有遺書，警方推測為輕生，消息一出震驚演藝圈，好友們紛紛發文致上哀悼之情。曾與他一起共事的前經紀人13日也接受了韓媒訪問，惋惜表示「他總是很努力工作，是個很好的人。」

▲宋再臨前經紀人受訪，稱讚他是很好的人。（圖／翻攝自宋再臨Instagram）

▲宋再臨離世，震驚演藝圈。（圖／翻攝自宋再臨Instagram）

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根據韓媒報導，曾經與宋再臨一起共事約2年時間的前經紀人A，受訪時回憶起他，感傷表示：「宋再臨演員比我年長，是我的兄長。和他共事的日子裡，我學到了很多東西。」他透露：「當我決定離開經紀人工作，對職涯方向感到苦惱時，哥陪我一起思考，也給了我建議，我們一起跑行程時很開心，即便是休假時，他也會邀我一起去騎摩托車。」

▲宋再臨前經紀人受訪，稱讚他是很好的人。（圖／翻攝自宋再臨Instagram）

▲宋再臨前經紀人受訪，稱讚他是很好的人。（圖／翻攝自宋再臨Instagram）

A後悔地說：「我辭職之後，怕會造成他負擔，最近沒怎麼聯絡，如今得知他的消息，感到無比悲痛。」他還稱讚宋再臨「是一個總是體貼他人，並熱衷於公益活動的好演員。」給予宋再臨相當高的評價。

此前，宋再臨於12日中午12點30分左右，在首爾城東區的家中被友人發現他已無生命跡象。警方到場調查後，指出現場未發現任何犯罪嫌疑，且發現了一封遺書，推測為輕生。他的靈堂設於汝矣島聖母醫院殯儀館，告別式將於14日中午12時舉行。

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