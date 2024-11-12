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宋再臨離世前IG留言「開始漫長旅程」　前公司回應：去年合約期滿

記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員宋再臨曾出演知名戲劇《擁抱太陽的月亮》、綜藝《我們結婚了》為人所知，怎料12日竟突然傳出驟逝，享年39歲，韓媒紛紛在稍早報導關於他離世的消息，對此，他的前經紀公司出面表示，雙方的合約在去年到期，不清楚他離開公司後的動向。

▲宋再臨的IG名稱不久前改為「漫長的旅程開始」。（圖／翻攝自宋再臨Instagram）

▲宋再臨驟然離世，死因尚未知。（圖／翻攝自宋再臨Instagram）

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根據韓媒報導，宋再臨於12日傳出死訊，目前靈堂設於首爾汝矣島聖母醫院，出殯時間為11月14日中午12點。此前，宋再臨近期在社群Instagram上，隱藏了所有近期貼文，並限制了留言功能，甚至將帳號名稱更改為「漫長的旅程開始」，目前頁面上可以看到的最新貼文是今年1月的自拍照。

▲宋再臨的IG名稱不久前改為「漫長的旅程開始」。（圖／翻攝自宋再臨Instagram）

▲宋再臨的IG名稱不久前改為「漫長的旅程開始」。（圖／翻攝自宋再臨Instagram）

宋再臨的前經紀公司向韓媒表示：「自去年專屬合約到期後，就不清楚他的後續動向」。而他最近推出的作品則是由全鐘瑞主演的古裝劇《于氏王后》，宋再臨在其中飾演廢太子「高孛義」一角，讓觀眾留下深刻印象。他早期於2009年以模特兒身份出道，2012年憑藉MBC電視劇《擁抱太陽的月亮》嶄露頭角，隨後參演《剩餘公主》、《不善良的女人們》、《秘密媽媽》、《先熱情地打掃吧》等多部電視劇。

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