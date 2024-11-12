約好吃午餐卻失聯！宋再臨好友「衝家中驚見遺體」警方：應是輕生

記者劉宛欣／綜合報導

南韓知名演員宋再臨12日去世，享年39歲。消息一出震驚演藝圈，不少圈內人士紛紛向媒體表達了難以置信與哀慟的心情。韓媒最新的消息指出，宋再臨被發現陳屍在家中，第一發現者正是與他約好吃午餐的好友，發現的時間點約於12日中午12點30分左右，於宋再臨城東區自宅中。

▲宋再臨突如其來的離世消息，震驚南韓演藝圈。（圖／翻攝自韓網）

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根據韓媒報導，一位原本與宋再臨約好共進午餐的朋友，直到過了約定時間許久對方都沒有出現，也連絡不上，因此前往宋再臨的住所，這才發現了宋再臨已經陳屍家中，友人隨即報警。《韓聯社》報導指出，警方表示，宋再臨家中發現了寫滿兩頁A4的遺書以及尼古丁原液，根據目前的調查結果，沒有任何他殺等犯罪跡象，且透露「根據發現遺書等情況來看，初步推測他應是選擇了結束自己的生命。」

▲宋再臨的遺體是朋友發現的。（圖／翻攝自宋再臨Instagram）

此前，宋再臨家屬對媒體表示，希望低調舉行他的喪禮，並且不願多談詳細死因。其靈堂設在首爾延世大學醫院殯儀館，出殯儀式將於14日中午12點舉行。宋再臨生前最後的IG貼文停留在今年1月、IG個人資料欄被發現改成「開始漫長旅程」，生前最後一次公開露面是上個月（10月）落幕的音樂劇《凡爾賽玫瑰》，參演的影集《于氏王后》也才播完不久。

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