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道歉宋再臨「對不起沒照顧好你」！《機智》男星哀痛：真的要瘋了

記者劉宛欣／綜合報導

南韓知名演員宋再臨12日被發現在家中離世，享年39歲，且身邊留有遺書，現場沒有他殺痕跡，警方初步判斷為輕生，消息一出震驚演藝圈。稍早資深演技派男星朴浩山（另譯：朴呼山）於Instagram發聲哀悼，直言「那麼開朗的你...無法置信」，似乎相當難以接受圈內同僚突然的死訊，而他也是第一個公開發文悼念的藝人。

▲朴浩山曬出與宋再臨生前的合照。（圖／翻攝自朴浩山Instagram）

▲朴浩山曬出與宋再臨生前的合照。（圖／翻攝自朴浩山Instagram）

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朴浩山12日晚間在Instagram曬出兩張與宋再臨的親暱合照，照片中可以看到宋再臨對著鏡頭露出靦腆的笑容，且開心地比著YA手勢，內文他沉痛寫下：「真的要瘋了，再臨啊...那麼開朗的你...難以置信…。」可以看出還未從宋再臨的死訊衝擊中緩過來，最後他也哀悼致歉：「對不起，沒有聯絡你，也沒有照顧好你，真的很抱歉。」相當自責沒有好好珍惜與對方的時光。

▲朴浩山曬出與宋再臨生前的合照。（圖／翻攝自朴浩山Instagram）

▲朴浩山是第一個發文悼念宋再臨的藝人。（圖／翻攝自朴浩山Instagram）

根據韓媒報導，一位原本與宋再臨約好共進午餐的朋友，直到過了約定時間許久，宋都沒有出現且失聯，朋友因此前往宋再臨的住所，赫然發現宋再臨已陳屍家中，隨即報警。警方表示，宋再臨家中發現了寫滿兩頁A4的遺書以及尼古丁原液，根據目前的調查結果，沒有任何他殺等犯罪跡象，且透露「根據發現遺書等情況來看，初步推測他應是選擇了結束自己的生命。」

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