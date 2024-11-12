宋再臨驟逝家屬悲慟發聲了！　「1個月前最後現身行程」曝光

記者劉宛欣／綜合報導

南韓知名演員宋再臨12日驚傳在自家離世消息，享年39歲，上個月才登上音樂劇舞台的他，時隔不到一個月竟發生憾事，讓粉絲震驚又心碎。警方對外透露事件暫時沒有發現他殺嫌疑，且韓媒報導稱現場留下了寫了兩頁滿滿A4的推測為遺書的文件，家屬在稍早也對媒體表示，希望低調舉行喪禮。

▲宋再臨離世，享年39歲。（圖／翻攝自韓網）

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根據韓媒《韓聯社》報導，首爾城東警察署12日對外證實，宋再臨被發現陳屍於位於城東區的家中。警方指出，目前尚未發現他殺的跡象。另一方面，宋再臨的家屬則對媒體表示，希望低調舉行他的喪禮，並且不願多談詳細死因。

▲宋再臨的喪禮將低調進行。（圖／翻攝自宋再臨Instagram）

此外，韓媒《Asia經濟》報導，宋再臨死亡現場留有兩頁A4紙遺書，以及尼古丁原液，沒有發現他殺嫌疑。其靈堂設在首爾延世大學醫院殯儀館，出殯儀式將於14日正午12點舉行。宋再臨的前經紀公司透露，雙方的合作關係已經在去年結束，而宋再臨的動態也停留在今年1月、IG個人資料欄寫道「開始漫長旅程」，生前最後一次公開露面是上個月（10月）落幕的音樂劇《凡爾賽玫瑰》，參演的影集《于氏王后》也才播完不久。

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