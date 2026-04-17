閃爆！反町隆史帶菜菜子遊香港　豪砸40萬「搶Jennie同款包」寵妻

記者陳芊秀／綜合報導

日本明星夫妻反町隆史、松嶋菜菜子近日被港媒直擊現身香港中環的星級餐廳用餐，恩愛身影被捕捉。兩人私下造訪香港旅遊，不僅入住四季酒店，更搶下全球缺貨、價值近10萬港幣（約台幣40.3萬）的名牌包送給愛妻，甜蜜互動閃瞎全場。

▲反町隆史、松嶋菜菜子近日前往香港旅行。（圖／翻攝自日網）

反町男人味爆棚、菜菜子凍齡驚艷

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據港媒《星島日報》報導，反町隆史、松嶋菜菜子日前現身中環星級中菜廳，兩人的「黑白配」裝扮瞬間成為全場焦點。菜菜子身穿簡約白恤衫，緊緻白滑的皮膚完全看不出已年屆52歲，優雅氣質依舊；身旁的反町隆史則維持一貫黝黑精實的身材，黑色穿搭讓結實肌肉若隱若現。席間兩人與友人相談甚歡，不時含情脈脈對望、舉杯暢飲，老夫老妻的默契與甜蜜度在人群中格外耀眼。

寵妻無上限：搶下Jennie同款缺貨包

反町隆史此行安排相當周到。除了入住頂級四季酒店，更有目擊者透露，反町隆史特地帶老婆前往名店買單，訂購了一個價值近10萬港元的熱門包包。該款式因BLACKPINK成員Jennie背過後引發全球瘋搶，連香港藝人都難以入手，名店卻特別為反町隆史留貨，足以見證其國際地位。反町隆史純粹陪逛、付錢買單的舉動，讓妻子全程笑容滿滿，儘管兩人婉拒粉絲合照保持低調，但恩愛之情藏不住。

結婚25年保鮮秘訣

其實2026年對這對夫妻而言別具意義，兩人罕見地在日劇戰場「隔空交鋒」。松嶋菜菜子為新劇《米之女》剪短髮對撼老公反町隆史的《彈珠汽水猴子》，收視競爭引發話題。兩人結婚已25年，日前曾分享婚姻保鮮秘訣。松嶋菜菜子笑稱，雖然日常對話多是「幾點回家」、「吃晚餐嗎」等瑣事，但最後一定會對彼此說聲「一起加油」，平凡卻深刻的互動正是兩人維持四分之一世紀恩愛的關鍵。

▲反町隆史、松嶋菜菜子因合作日劇《麻辣教師GTO》相戀結婚。（圖／翻攝自日網）

▲反町隆史、松嶋菜菜子結婚25年仍相當恩愛。（圖／翻攝自日網）