楊洋「電競大神→小網管」不會換燈泡GG了　網：反差萌太可愛

記者林奕如／台北報導

楊洋主演WeTV《全職高手》開播一天破億，電競大神葉修（角色）被迫退役來到網吧裡當網管，上班第一天就挑戰要換水、換燈泡以及整理貨架、打掃給客人端茶水等，但他卻完全不會，與大神模樣相當反差，被網友質疑他現實生活中的生存能力，吐槽他是「葉不修」。

▲楊洋《全職高手》從電競大神到網吧當網管。（圖／WeTV提供）

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楊洋、江疏影等主要演員為了宣傳不遺餘力，首播當天更把微博暱稱改為劇中戰隊的名字興欣戰隊葉修，一舉造成轟動。他劇中生活能力太差，上班第一天換個燈泡，就造成網吧損失大扣錢，網友笑噴：「要是我是老闆娘，我一定會被氣死了！」還有一場換水失敗，楊洋透露，當時地上有點滑，所以自己突然有點踉蹌，導致換水失敗，幽默說觀眾看到這一段一定會捧腹大笑。

▲楊洋《全職高手》單日就破億。（圖／WeTV提供）

楊洋在當網管時，為呈現角色慵懶沒精神模樣，衣服選擇寬鬆造型，其中嘴裡咬著洋芋片模樣，讓網友拿起無尾熊咬樹葉樣貌比對，發現高達100%神似，就連他劇中造型灰外套，也撞無尾熊顏色，超級呆萌可愛。

角色的前、中後期髮型都有所不同，楊洋自曝後期在挑戰中要有氣勢，「頭髮會整個梳上去。」笑說自己現在剃了一個寸頭，懷念當時頭髮較長的模樣，被問及若是有一個像是劇中電競大神葉修的朋友，會怎麼樣朋友介紹，楊洋說，「他講話有一點毒舌要小心。」要如何反駁呢？楊洋打趣說：「因為葉修在生活上比較沒精神，所以可以反駁他『你睡醒了再說』。」