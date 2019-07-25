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「漫撕男」楊洋帥炸！《全職高手》「5大看點」追電競大神了

記者林奕如／台北報導

楊洋主演《全職高手》首播引起轟動，該劇改編自蝴蝶蘭的人氣網路小說，「真人化」神還原，讓書迷相當期待。《ETtoday星光雲》整理五大看點，讓你掌握要點，開始追劇了。

▲楊洋《全職高手》。（圖／Wetv提供）

▲楊洋《全職高手》飾演電競大神。（圖／Wetv提供）

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楊洋劇中飾演電競大神葉修被迫退役，來到小區網吧當網管，在榮耀（劇中遊戲名稱）新開的第十區以全新帳號「君莫笑」東山再起，和一把未完成的自製武器「千機傘」，開始了重返巔峰之路。該劇在WeTV全網獨播。

1、 同名人氣網路小說改編

《全職高手》2011年2月28日在起點中文網展開連載，在2014年4月30日全書完結，全一千七百二十八章。獲得超過2300萬點擊量，一路改編成動畫與舞台劇，2017年2月宣布由楊洋出演男主角，眾所期待的電視劇終於宣布於本月24日開播。

▲▼《全職高手》被苦等2年傳出定檔了。（圖／翻攝自微博／全職高手）

▲《全職高手》真人化備受關注。（圖／Wetv提供）

2、 原著蝴蝶蘭認可電競大神由楊洋演出

IP改編作品素來會有書迷不認可真人演出的演員，蝴蝶蘭在一次活動現場力挺演出劇中電競大神楊洋，「憑什麼我的葉修（楊洋演出角色）不能帥？」她又說，自己不喜歡還原這個詞，對於改編一項是認同和開放性的，對於電視劇版的改編，她認為「無論加減法都很合理」。

▲楊洋《全職高手》首播 。（圖／翻攝騰訊視頻）

▲劇中重現遊戲場面。（圖／翻攝騰訊視頻）

3、 遊戲場面CG特效吸睛

拍攝成電視劇時，書迷十分期待，電競場面的營造，原著蝴蝶蘭誇遊戲場面：「做得很燃。」尤其楊洋所率領的戰隊「興欣戰隊」使用的角色君莫笑、千機傘、寒煙柔、包子入侵等造型曝光，網友直呼：「做得很精緻。」

▲楊洋《全職高手》。（圖／Wetv提供）

▲楊洋帥氣吸引女粉。（圖／Wetv提供）

4、 網吧女老闆江疏影出演

有別於一般電競劇俱樂部老闆都是男性，劇中楊洋被迫退役到小區網吧當網管時，由江疏影出演的網吧女老闆陳果，在認出楊洋是一代電競大神時，出錢出力協助他組戰隊，並擔任戰隊的老闆。

▲楊洋《全職高手》首播 。（圖／翻攝騰訊視頻）

▲今夏瘋電競題材戲劇。（圖／翻攝騰訊視頻）

5、 電競大神比拼

近期連續3檔電競類型電視劇，除了楊洋主演的《全職高手》外，王一博演出的《陪你到世界之巔》與李現主演的《親愛的熱愛的》各個都是戰隊的靈魂人物，網友淪陷在3尊電競大神之中，更笑猜「組隊拚手速，究竟誰能贏？」

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關鍵字

楊洋, 全職高手, 江疏影, 興欣戰隊, 蝴蝶蘭, 電競大神

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