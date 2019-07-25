郭雪芙「女上男下」脫衣激吻劉以豪！《不能是朋友》床戲破道德尺度

記者林奕如／台北報導

劉以豪在《我們不能是朋友》霸氣猛攻，郭雪芙冷淡回應，刻意築起的防護罩將在本週破功，隨劇情發展，他們有機會面對彼此、宣洩愛意，兩人激情熱吻滾床單的畫面浪漫唯美。雖然當天排戲時，郭雪芙一度笑場，但她透露：「還好跟以豪夠熟，所以拍親熱戲比較不會尷尬。」

▲劉以豪、郭雪芙上演床戲。（圖／八大提供）

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郭雪芙劇中和劉以豪公司有合作關係，兩人朝夕相處機會增多，她戲裡因為一再耍任性，嚷著；「褚總（劉以豪劇中角色）說了算！」引起網友熱議，郭雪芙也跳出來為自己詮釋的角色解釋：「感情的事情很難說放就放，雖然聽起來很煩人，但這是她（周惟惟，郭雪芙劇中名）對生活中的不如意，說來自嘲的。」

▲劉以豪、郭雪芙再也忍不住彼此心意。（圖／八大提供）

郭雪芙在劇中因接連的不順遂，一時情緒失控，索性在鄉間小路赤腳狂奔紓壓，晚上醉酒終於解除心房，對著劉以豪說：「我不想冷靜。」兩人壓不住長久以來的情緒，大膽脫衣激吻，兩人滾床的畫面，讓劇迷看得臉紅，雖然男女主角是雙劈的關係，一度被說毀三觀，但粉絲一面倒支持這段關係，讓劉以豪不解曾問說：「覺得自己角色很壞，為何大家還喜歡。」

▲劉以豪霸氣總攻，郭雪芙一步步淪陷。（圖／八大提供）