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6個潛在小三星座「看似無害但最該小心」　唐綺陽：男人逃不出巨蟹手掌心

記者阮巧雯／綜合報導

在一段感情中，難免會有些許波折，吵架、鬧分手，但如果是慘遭男友和閨蜜聯手背叛，簡直是在傷口上灑鹽。像是前段時間，藝人謝忻偷吃閨蜜老公阿翔被抓包，引起軒然大波。國師唐綺陽就列出6個「看似無害但最該小心星座」，讓女性朋友們注意，身邊一不小心就「男友也歸Me」的閨蜜。

▲▼6個看似無害，但最該小心的星座。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲天秤座容易日久生情。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

登上第三名的兩個星座是天秤和魔羯，天秤因個性好，一般來說是好哥兒們，但有時她們會忘記自己其實長得滿美。而且天秤容易「日久生情」，特別是當她們在人生低潮時，會自動找一個人依靠，這時妳的男友可能就會成為那個對象。

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▲▼6個看似無害，但最該小心的星座。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲摩羯座如果遇到好友的另一半還不錯，可能會趁虛而入接手。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

而摩羯座雖然是個守法守禮的星座，但要是覺得閨蜜男友還不錯，對方卻不懂得珍惜時，就會在心裡默默替男方抱不平。等妳與男友開始發生裂縫，看似要分手了，就會趁虛而入。

▲▼6個看似無害，但最該小心的星座。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲雙子座接手閨蜜男友，還會一副理直氣壯的態度。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

再來是第二名的雙子和雙魚，雙子給人富有正義感且正大光明的感覺，但當妳跟男友快分手或已經分手後，她覺得可以接手，也會理直氣壯橫刀奪愛。而浪漫的雙魚座則是人前人後不同樣子，在妳面前豪邁直爽，但與妳男友單獨相處時，又會非常體貼。而且雙魚座特別擅長抓住人心，懂得如何裝可愛、裝可憐，稍微富有同情心的男生就會被介入，是走「滲透路線」。

▲▼6個看似無害，但最該小心的星座。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲雙魚座擅長抓住人心，懂得如何取得男方同情心。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

巨蟹和水瓶榮登第一名，溫柔體貼的巨蟹，總是給人單純善良的感覺，但看起來無害的她們也是有黑暗面。如果巨蟹存心要搶妳男人，會有很多暗中招數，男方是很難逃出她的手掌心。

▲▼6個看似無害，但最該小心的星座。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

▲當巨蟹座想要閨蜜男友時，男方是逃不出她的手掌心。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

水瓶雖然看起來最無害，但她們內心極度渴望成為人生勝利組，所以任何可以快速達到此目標的機會，都不會放過。唐綺陽最後也表示，剩下未上榜星座，如果要當小三會表現滿明顯，不屬於看似無害但須提防的星座。

▲6個看似無害，但最該小心星座。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

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