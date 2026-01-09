天王任賢齊現身低頭切洋蔥惹哭夥伴　九孔被鬼鬼罵到崩潰

記者葉文正／台北報導

實境節目《嗨！營業中》由核心夥伴姚元浩、吳映潔（鬼鬼）與莎莎，前進彰化田中挑戰一項極具難度的任務：準備兩千份平安餐。適逢大甲鎮瀾宮、北斗奠安宮與田中媽祖會香的三宮齊聚，夥伴們在感受宗教盛事震撼之餘，也面臨了嚴重的缺工壓力。

▲亞洲天王任賢齊（右）驚喜現身，參加萬人空巷迎媽祖盛事。（圖／好看娛樂）

九孔被鬼鬼罵爆 繞境逃離廚房現場

為了應付兩千人的供餐量，合夥人邀請了具備「恐怖體質」的小幫手九孔、惟毅 跟文威登加入。然而，九孔在備料過程中展現出強烈的個人想法，頻頻挑戰主廚權威，例如私自將主廚要求的切絲食材料理改切成塊狀，理由竟是「不要浪費」。

▲任賢齊(左起)、氣象主播吳淑麗、鼓鼓、莎莎、九孔。（圖／好看娛樂）

此外，他在削胡蘿蔔時因皮屑四處飄散，遭到吳映潔（鬼鬼）連珠砲式的嚴厲糾正，要求他必須在指定的桶子內作業。面對震撼教育，九孔一度仰天哀嚎：「阿母！我被罵成這樣。」甚至在有機會前往媽祖遶境現場時，開心地表示這才是他「最快樂的時刻」，因為終於可以暫時逃離壓力爆表的廚房現場。

▲九孔現場哀嚎。（圖：好看娛樂）

天王任賢齊現身 猛切洋蔥隊友想哭

最大驚喜莫過於「亞洲天王」任賢齊（小齊哥）驚喜現身支持。作為彰化田中的大明星，任賢齊不僅帶領夥伴們見證難得一見的遶境盛事，更毫無天王架勢，直接捲起袖子加入戰區。他展現出的俐落刀工讓全體成員驚嘆不已，夥伴們看著天王低頭忙碌的身影，忍不住感嘆：「我竟然叫任賢齊切洋蔥，真的很想哭！」除了任賢齊外，鼓鼓（呂思緯）也現身熱血支援，與夥伴們在混亂中全力應對出餐壓力。

在震撼的宗教盛典中，大批信徒湧入街頭，現場氛圍讓夥伴們深受感動。莎莎更趁機參與了「鑽轎腳」儀式，她眼眶含淚地表示，鑽過轎底後心中充滿了說不出的平安與被庇佑的感覺。鼓鼓也分享自己看到媽祖神轎時，內心深受震撼，甚至起了雞皮疙瘩。