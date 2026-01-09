找蕭敬騰還不夠！　胡瓜鑽石舞台之夜卡司太猛「李千娜震撼＋1」

記者蔡琛儀／台北報導

由胡瓜號召，攜手康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，將於3月21、22日重返臺北流行音樂中心。兩天卡司各具看點，首日由余天、余祥銓父子與黃西田壓軸，22日則由蕭敬騰接棒，還有原班人馬曾心梅、AKB48 Team TP、賴慧如、鍾采穎、翁立友、李翊君、王彩樺，今再宣布李千娜驚喜加入第二天演出。

▲李千娜加入鑽石舞台之夜演出 。（圖／說實話娛樂提供）

李千娜坦言，秀場文化對她影響深遠，從廖峻、澎澎的脫口秀，到豬哥亮、余天、胡瓜的歌廳秀，全都是成長記憶的一部分。她直言能站上「鑽石舞台」意義非凡，「這些畫面到現在都還在腦海裡，真的很榮幸。」

出身秀場家庭的李千娜，父親是鼓手，從小跟著舞台車北中南奔波，婚喪喜慶、工地秀樣樣都跑。她說，去年推出《千娜舞台秀》時打造電子花車宣傳，就是向父親與秀場精神致敬，也希望藉由這次演出延續那份傳承。

回憶後台歲月，李千娜也感性提到童年曾看過牛肉場演出，長大後才真正理解表演者的辛苦與心酸。她笑說，小時候最愛看錄影帶裡廖峻、澎澎互虧吐槽，也對豬哥亮數十年如一日的幽默風格印象深刻。

▲李千娜被蕭敬騰老婆Summer推薦、牽線加入 。（圖／說實話娛樂提供）

李千娜感謝蕭敬騰太太Summer牽線，以及胡瓜給予機會，「我出道以來上過很多次瓜哥、康哥和歐弟的節目，他們各自的主持功力和幽默表現都不一樣，都有自己的風格和特色，共同點是都很厲害。所以每次錄影碰面，都覺得自己很幸運，能夠受到前輩們的照顧。」她透露，屆時將重現秀場黃金年代造型與經典歌曲，盼為觀眾帶來滿滿回憶與感動。「鑽石舞台之夜」門票現正於年代售票系統熱賣中。