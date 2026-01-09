「福建歌王」謝金石辭世！享壽73歲　管雪梅慟證：才見完最後一面

記者張筱涵／綜合報導

新加坡資深閩南語歌手、被譽為「福建歌王」的謝金石辭世，享壽73歲。新加坡資深媒體人管雪梅於1月8日晚間在臉書發文證實噩耗，悲痛寫下：「老朋友！一路走好！家人要節哀保重！剛去醫院看了你，回到家就接到消息你走了，甚是心痛，也欣慰中午去看了你最後一面。」兩人交情逾40年，字句流露深厚情誼。

▲謝金石離世，享壽73歲。（圖／翻攝自FACEBOOK／Xie Jin Shi）



新加坡「福建歌王」謝金石病逝 享壽73歲



謝金石於2024年8月曾接受新加坡媒體《聯合早報》專訪，當時他已被診斷為末期前列腺癌。受訪時數度哽咽，仍堅定表示：「我一定要面對它，還有很多學生等著我教他們唱歌！」展現對音樂與教學的熱忱。

▲謝金石後事。（圖／翻攝自FACEBOOK／Xie Jin Shi）



確診末期癌症仍不言退 心繫學生堅持站上舞台



謝金石當時透露，自2023年起體重明顯下降，起初並未放在心上，直到2024年6月因背部疼痛就醫，檢查後發現癌症指數高達2700多點，癌細胞已擴散至身體多個部位。儘管身體狀況不佳，他仍努力保持樂觀，感謝親友與學生的鼓勵，並表示會以正能量面對病情。

從廣播劇到歌壇 一生奉獻閩南語音樂教育



謝金石出身廣播界，是實力深厚的廣播劇演員，也曾在新加坡電影發展初期參與演出《荒唐世家》、《橋的兩岸》等本地電影，後來因演唱閩南語歌曲深獲肯定，在管雪梅引薦下錄製唱片《騎白馬過南塘》，正式踏入歌壇，成為新加坡閩南語歌唱代表人物之一。

多年來，謝金石始終投入歌唱教學，培育無數後進。即使在病中，他仍心繫學生與音樂。據悉，他於2025年9月中旬仍曾現身出席友人舉辦的年度中秋聚會，當時精神狀況尚可，讓不少友人留下深刻回憶。