郭書瑤信義區被搭訕！給完IG「目睹高帥男真實反應」：有點難過

記者潘慧中／綜合報導

郭書瑤最近上《小姐不熙娣》坦言出道10幾年來，從未在台北街頭被搭訕過，直到錄影前兩週在信義區才打破紀錄。只不過，當她給了自己公開的Instagram帳號後，對方的反應讓她憂喜交加。

▲郭書瑤前陣子在信義區被搭訕。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



郭書瑤回憶，事發當時她正與妹妹走在信義區，突然有兩位又高又帥的男子走近搭訕。她起初自我懷疑對方是否要找妹妹，還主動詢問：「你是要跟她還是跟我要？」在確認對方想搭訕自己後，她就給了自己公開的IG帳號。

▲郭書瑤原本以為高帥男想搭訕妹妹。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



面對這次難得的搭訕經驗，郭書瑤內心百感交集，一方面對於有人主動搭訕感到開心，另一方面也有點難過，「我已經到可能大家都不認識我了，所以才會有人來搭訕。」

▲郭書瑤被搭訕後內心百感交集。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



除了街頭偶遇，郭書瑤也提到身邊友人為了她的感情操碎了心，包括阿Ken在內，大家都很積極地幫忙介紹對象，但始終沒有下文。被問到「怎麼沒有想到要跟Ken哥走下去」時，她則笑回對方有另一個緋聞對象要處理。