蕭煌奇舊愛曝光！收1000顆星星告白…遠距離戀愛承諾「聖誕節結婚」

記者陳芊秀／綜合報導

49歲歌手蕭煌奇昨日（8）無預警宣布結婚喜訊，獲得眾多網友的祝福，對象似乎是一位寵物訓練師，去年還跟他一起去看五月天大巨蛋演唱會。而他曾在訪談節目回顧自己過往的戀情，曾與心儀女生遠距離戀愛卻分手。

▲蕭煌奇閃電宣布結婚，獲得大眾祝福。（圖／資料照／台東縣政府提供）

蕭煌奇在《沈春華LIFE秀》曾分享自己學生時的戀情。他當時是學校風雲人物，參加很多社團，因此結識合唱團裡的一位弱視的學妹，兩人互有好感，因為自己會音樂，所以拿出十八般武藝表現。還在高中畢業典禮前，學妹還拿了1000顆星星送給他。

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來學妹去加拿大念書，蕭煌奇仍持續聯繫，有時間就寫點字信，一次寫十幾張，學妹也努力學點字，感情維持6、7年，也不知道會不會有未來，2001年主動提出分手。他坦承自己當時沒有很珍惜這段感情，對於分手感到後悔，兩人曾許下諾言，如果民國99年雙方沒有結婚的話就相約聖誕節結婚，不過最後還是沒有把握。後來學妹回到台灣，還是有保持聯絡，但是感情已經回不去了。他也曾為學妹創作過歌曲。

蕭煌奇宣布結婚的發文雖然沒讓老婆露面，但被網友發現疑似去年五月天大巨蛋演唱會時，和蕭煌奇及蕭煌奇經紀人坐在一起欣賞。有爆料指出，他的妻子是外貌清純甜美的寵物訓練師，還曾獲得ABRA認證，且常常在粉絲團上分享關於寵物訓練的知識以及與貓狗的合照，看得出來是位具有專業訓練，又相當溫柔有耐心的人，女方聲音聽起來也頗為柔美，完全符合蕭煌奇過去受訪時透露的理想型條件。

▲蕭煌奇與另一半登記結婚。（圖／翻攝自蕭煌奇Facebook、華納音樂提供）