蘇打綠馨儀離婚1年上戀綜相親　「記者會上突嘔吐」遭疑有好消息回應了

記者蔡琛儀／台北報導

天團蘇打綠去年結束演唱會後，今（28日）正式宣布跨出音樂舞台，推出全新團體實境綜藝《6人行不行》，更久違合體出席媒體發佈會，《6人行不行》是蘇打綠首次以「六人分頭行動」為核心的實境企劃，每位團員各自挑戰一項截然不同的任務，內容橫跨戀愛實境、吃播挑戰、自助旅行等領域，還邀來跨界高手正面對決。

▲▼ 蘇打綠跨足團綜媒體發佈會 。（圖／記者徐文彬攝）

▲ 蘇打綠跨足團綜，馨儀今天記者會身體不適，後來只好坐著。（圖／記者徐文彬攝）

去年3月正式恢復單身的貝斯手馨儀，這次在節目中挑戰的是「戀愛實境」，她隱藏身分、照片在交友軟體上找了5名素人男性，並約出來「相親」，不過馨儀今天在記者會現場，突然身體不適，短暫離開台前嘔吐，最後還坐著參與記者會，被懷疑是否錄完戀綜有「好消息」了？她立刻澄清：「我身體很健康！但沒有好消息。」雖然記者會結束可能會去看醫生，「但絕對不是看婦產科！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

馨儀說，今天早上覺得肚子很漲，有些不舒服，但後來又覺得有舒緩一點，還虧吉他手家凱講話太無聊，「我整個人都好起來了！」由於馨儀沒有讓孩子上安親班、才藝班，孩子放假的課餘休閒活動全由她親自一手安排，相當忙碌，推測直言應該是被小孩的事情操壞了。

▲▼ 蘇打綠跨足團綜媒體發佈會 。（圖／記者徐文彬攝）

▲ 蘇打綠推出團綜，令人相當期待。（圖／記者徐文彬攝）

談到這回為了實境節目獻出相親初體驗，馨儀直言超尷尬，且後來感覺比較像男生之間的聯誼，至於節目下檔後是否還要繼續和來賓聯絡？馨儀則賣關子搖頭表示不能說：「到時看了就知道。」青峰直言馨儀的部分超級好看，應該要做一季，開玩笑拿之前稱馨儀是「人間獵豹」的梗虧她：「可以多拍一點，帶他們去你最擅長的草原，讓大家看動物大遷徙。」《6人行不行》將於2月27日起在遠傳friDay影音獨家首播，每週五、六各更新一集，後續也將於TVBS播出。

