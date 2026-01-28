蘇打綠宣布「將放1年年假」！　青峰驚吐：50歲才開始走大運

記者蔡琛儀／台北報導

天團蘇打綠去年結束演唱會後，今（28日）正式宣布跨出音樂舞台，推出全新團體實境綜藝《6人行不行》，更久違合體出席媒體發佈會，《6人行不行》是蘇打綠首次以「六人分頭行動」為核心的實境企劃，每位團員各自挑戰一項截然不同的任務，內容橫跨戀愛實境、吃播挑戰、自助旅行等領域，還邀來跨界高手正面對決。

▲ 蘇打綠跨足團綜。（圖／記者徐文彬攝）

團長兼鼓手小威說，是某次帶孩子去日本大阪旅遊，突然興起想要做一個介紹當地風土民情的企劃，和熟悉的導演討論後，演變成所有團員各參與一個挑戰計劃，小威依然是深入大阪西成區的旅遊企劃，主唱青峰則是命理專題，吉他手阿福自告奮勇要拍吃播，吉他手家凱是PK對決，阿龔則是傳統樂器，而且拍攝期間彼此完全保密，直到回到攝影棚，任務畫面才在其他五人眼前首度公開，現場立刻變成吐槽大會，由團員當場裁定「行不行」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

青峰透露，他這次體驗了萬華區命理地下街、首爾的薩滿，「我去萬華區地下街算了六個，有五個說我不能休息，我就決定跟命運對著幹！」連首爾薩滿老師聽到他想休息也傻眼，「就說我不應該休息，反正你說你的我做我的，我自己掌握我的命運比較重要。」剩下一個則斷言他50歲開始走大運，青峰問對方是否可以從現在開始休息到50歲？對方表示可以，讓青峰笑喊：「他是唯一支持我的！」話雖如此，青峰還是認為，算命真的有其玄妙之處。

▲ 蘇打綠接下來將休息一年 。（圖／記者徐文彬攝）

蘇打綠團員接下來將迎接一年的休息期，僅確定2月28日將和相識多年的老友王菀之一起在香港舉辦公益演唱會，大年初四要練團，小威直言：「畢竟前面兩年都在跑巡演，比較少跟家人相處，需要有時間回歸家庭生活，靈感也是。」《6人行不行》將於2月27日起在遠傳friDay影音獨家首播，每週五、六各更新一集，後續也將於TVBS播出。