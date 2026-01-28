閔熙珍喊冤「我們只是工具」！　點名NewJeans成員家屬操縱股價

記者張筱涵／綜合報導

前ADOR代表閔熙珍針對外界盛傳的「NewJeans非法挖角」疑雲首度透過法律代理人公開反駁，強調相關指控與她本人無關，並將矛頭指向HYBE，質疑其在過程中是否放任、甚至利用相關傳聞作為法律攻防手段。

▲閔熙珍和NewJeans過去曾一同向ADOR翻臉。（圖／翻攝自IG）



閔熙珍的法律代理人、法務法人「知巖（지암）」律師金善雄，於28日下午在首爾鐘路區舉行記者會，閔熙珍本人並未出席。金善雄表示，召開記者會的目的，是為了說明ADOR對閔熙珍提起的損害賠償訴訟，以及針對部分NewJeans成員提起的解約與賠償訴訟中，所謂「NewJeans非法挖角」指控的真相。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指控核心：並非挖角，而是「股市操作的假戲」

金善雄在會中指出，所謂「NewJeans非法挖角」並非閔熙珍為了私利試圖帶走團體，而是「某 NewJeans成員家屬與特定企業人士，為了拉抬股價或進行股價操縱，所策畫的一場對全民的騙局」。他強調，這起事件的本質是股市不當操作，閔熙珍與NewJeans只是被捲入其中的工具。

他並以簡報形式，公布錄音檔與通訊紀錄，說明事件源頭可追溯至2024年6月，HYBE對閔熙珍展開內部稽查後約2個月。一名NewJeans成員的父親曾向閔熙珍表示，自己兄長「人脈廣、與HYBE高層有關係」，願意代為負責協商事宜，並提供該名人士的聯絡方式。

與企業人士短暫接觸 律師：未有任何投資或挖角密謀

金善雄指出，該名親屬隨後透過中間人引薦所謂的企業人士，過程中閔熙珍曾短暫與對方通話、甚至進行三方會面，但會談僅約1小時，並未涉及投資、挖角或轉移團體的具體討論。相反地，閔熙珍在會後察覺對方動機可疑，隨即中斷所有聯繫。

律師也公開一段錄音，顯示閔熙珍對「TERA SCIENCE（테라사이언스）」、「DAVOLINK（다보링크）」等公司名稱完全陌生，並直言自己對投資毫無興趣，藉此反駁外界指她早已參與相關計畫的說法。

指控 HYBE：事前知情、事後利用輿論

金善雄進一步質疑，HYBE高層早在閔熙珍實際接觸相關人士前，就已掌握消息，卻未阻止事態發展，反而在後續訴訟與媒體報導中，將「NewJeans非法挖角」框架化為對閔熙珍不利的輿論武器。

不過，面對媒體提問是否指控HYBE主導整起事件，金善雄澄清，他僅提出「合理懷疑」，並未斷言 HYBE 策畫全局。

事件背景：HYBE 與 ADOR、NewJeans 長期對立

「NewJeans非法挖角」爭議最早於2024年4月浮上檯面，當時HYBE以閔熙珍企圖帶領NewJeans脫離母公司為由，對其展開稽查，閔熙珍最終於4個月後被解除ADOR代表職務。

同年11月，NewJeans召開記者會，宣布因信任破裂與ADOR解約。ADOR隨後提起專屬合約有效確認訴訟，一審法院判決支持ADOR，全面駁回NewJeans主張。

近期，部分成員陸續傳出回歸消息，但團體動向仍未完全明朗。ADOR也對閔熙珍、部分成員及其家屬提起高達韓幣431億元（約台幣9.5億元）的損害賠償訴訟，雙方法律戰仍在持續中。

【重點整理】

．閔熙珍否認NewJeans非法挖角，稱與自己無關

．律師主張，事件本質是成員家屬與企業人士策畫的股市操作行為

．公布錄音與通訊紀錄，強調閔熙珍對相關企業、投資計畫並不知情

．承認曾短暫會面，但否認任何挖角或投資密謀

．指控HYBE可能事前知情，並在訴訟與輿論中「利用挖角框架」

．律師澄清：對HYBE僅提出合理懷疑，非指控其全面策畫

．爭議起源於2024年HYBE稽查閔熙珍、解除其ADOR代表職務

．ADOR 與 NewJeans、閔熙珍之間仍有多起訴訟進行中

．閔熙珍表示，延後公開真相是為了避免傷害NewJeans成員與團體形象